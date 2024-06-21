Переговори з президентом Польщі та ситуація на фронті: головне із звернення Зеленського

У п’ятницю, 21 червня, президент України провів переговори із польським колегою Анджеєм Дудою та вислухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті.

Про це він говорив у своєму традиційному вечірньому зверненні.

За словами Зеленського у розмові з Дудою він подякував польському колезі за підтримку нашої держави: і нашої оборони, і нашого руху у Євросоюз, і нашої глобальної ініціативи – Саміту миру.

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"Ми обговорили подальші спільні кроки, різнопланові кроки. Зокрема, позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні. Ми готуємо також подальші кроки щодо реалізації пунктів Формули миру. Ми цінуємо й те, що Польща може допомогти нам із залученням інших держав – тих, хто поки не приєднався до спільної міжнародної роботи заради миру. Зусилля кожного можуть дати результат для всіх", - наголосив український лідер.

Про ситуацію на фронті, окрім головнокомандувача ЗСУ, доповідав голова Служби зовнішньої розвідки.

"Харківщина – ситуація стала ще більш стабілізованою. І це – заслуга наших воїнів. Донеччина – надзвичайно складно. Особливо це Покровський напрямок – десятки російських атак щодобово. Дуже важливо вистояти там, знищувати окупанта й не давати Росії жодного приводу сподіватися на те, що у війні проти України Росії щось вдасться», - закликав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після перемоги збірної України у другому матчі чемпіонату Європи з футболу 2024 року назвав взаємну підтримку такою, що об'єднує всіх українців, і наголосив на важливості боротьби за правильне сприйняття Української держави у світі.