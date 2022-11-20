"Переговори з РФ були б капітуляцією України": в Офісі президента висловилися про безглуздість будь-яких домовленостей з Росією

Намагання Заходу всадити Україну за стіл переговорів після серії великих військових перемог рівнозначні проханню капітуляції.

Про це в інтерв'ю AFP сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Коли ти маєш ініціативу на полі бою, трохи дивно отримувати пропозиції на кшталт: "військовим шляхом усе одно не зробиш, треба домовлятися. Це означало б, що країна, "яка повертає свої території, повинна капітулювати перед країною, яка програє", — сказав Подоляк.

Американські ЗМІ нещодавно повідомили, що деякі високопосадовці почали заохочувати Україну розглянути переговори, які Зеленський досі відхиляв без попереднього виведення російських військ з усієї території України.

За словами Подоляка, Москва не робила "жодних прямих пропозицій" Києву щодо мирних переговорів, вважаючи за краще передавати їх через посередників і навіть висуваючи можливість припинення вогню. Київ сприймає такі розмови як простий маневр Кремля, щоб отримати перепочинок на місці та підготувати новий наступ.

"Росія не хоче переговорів. Росія веде комунікаційну кампанію під назвою "переговори", - сказав радник Офісу президента України.

"Вона просто зупиниться у часі. А поки РФ буде тренувати мобілізовані сили, знаходити додаткове озброєння" і зміцнювати свої позиції", - попередив він.

За словами Подоляка, після масових відступів росіян із Київської області в березні, а потім із Харківської області на північному сході у вересні, звільнення Херсона цього місяця стало "фундаментальним" переломом у конфлікті.

Спонукана низкою військових перемог, Україна не може дозволити собі "жодної паузи" у своєму контрнаступі, незважаючи на прихід зимових холодів і снігу, які ускладнюють ситуацію на місці.

"Сьогодні навіть невелика пауза лише додає втрат, яких зазнала Україна", – сказав Подоляк.

Києву "не потрібно" атакувати військові цілі всередині Росії, заявив радник.

"Війна закінчиться, коли ми відновимо контроль над нашими кордонами і коли Росія буде боятися України", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський чесно зізнався, що не знає, коли закінчиться війна в країні,.

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