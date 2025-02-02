Переговори, контакти з Трампом і загроза для світу: ключові заяви Зеленського для Associated Press 

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Associated Press. Зокрема, йшлося про іноземні війська в Україні та участь ЄС у перемовинах.

Головні заяви Зеленського з інтерв'ю Associated Press – читайте у матеріалі.

Виключення України з переговорів США і Росії про війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виключення його країни з переговорів між США та Росією щодо війни в Україні було б "дуже небезпечним", і попросив більше обговорень між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.

Зеленський сказав, що Росія не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню чи обговорювати будь-які поступки, які Кремль трактує як програш у той час, коли її війська мають перевагу на полі бою.

Він додав, що президент США Дональд Трамп може залучити президента Росії Володимира Путіна до переговорів із загрозою санкцій проти енергетичної та банківської системи Росії, а також продовження підтримки українських військових.

"Я вважаю, що це найближчі і найважливіші кроки", – сказав він в інтерв'ю в українській столиці, яке тривало понад годину.

Зауваження Зеленського відбулися після коментарів Трампа в п’ятницю, який сказав, що американські та російські чиновники "вже говорять" про припинення війни. Трамп сказав, що його адміністрація мала "дуже серйозні" дискусії з Росією, але не став уточнювати подробиці.

Іноземний контингент в Україні

За словами українського лідера, пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона доправити європейські сили до України для стримування російської агресії набуває форми, але залишається багато запитань. Питання французький глава обговорив із очільником США Дональдом Трампом.

"Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як в частині гарантії безпеки, але не як в єдиній гарантії безпеки", – сказав Зеленський, наголосивши, що "цього недостатньо".

"Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний? Хто командує? Що вони будуть робити, якщо будуть російські удари? Ракети, висадка, напад з моря, перетин сухопутного кордону, наступ. Що вони будуть робити? Які у них повноваження?" – додав президент.

Контакти з новою адміністрацією США

Україна вже мала кілька контактів із новою адміністрацією США на рівні радників. Зеленський відзначив, що детальніші домовленості можуть бути між лідерами двох держав.

"У нас було кілька контактів на рівні його special envoy – і Кіт Келлог, і Майкл Волтц, і віцепрезидент – також був у нього контакт з моїм головним радником, очільником мого Офісу (Андрієм Єрмаком – ред.). Якісь контакти є. Вони були дуже непогані, але все одно все це було про загальні речі. Більш детальні домовленості можуть бути між мною та президентом Дональдом Трампом. Я вважаю, що це дуже важливо. Нам над цим треба більше працювати", – сказав Зеленський.

Президент України також додав, що Трамп наразі більш сфокусований на внутрішніх питаннях США, про що він обіцяв своїм виборцям.

Умови для перемовин з Путіним

Як стверджує Зеленський, виходити на дипломатичні розмови з Володимиром Путіним можливо тільки після побудови детального дієвого плану з партнерами.

"У нас спільне бажання, щоб ця війна закінчилася. Українці хочуть цього, ніж будь-хто у світі. Війна – у нас і жертви – у нас. Це наші люди, наша незалежність. Все це – постійно під загрозою, під ударами, під ракетними ударами. Більше контактів, більше працювати, побудувати план і потім виходити на контакт з ворогом", – сказав він.

Президент також наголосив, що без гарантій безпеки від союзників будь-яка угода, укладена з Росією, слугуватиме лише початком для майбутньої агресії. Зеленський вкотре зазначив, що членство в НАТО – найкраща безпекова гарантія для України.

Чому спецпредставник Трампа відклав візит до Києва

Зеленський повідомив, що візит Кіта Келлога до України відклали з юридичних причин. Поїздка спецпосланника Дональда Трампа щодо врегулювання війни має відбутися, але згодом.

"Візит посланника Трампа Кіта Келлога до України відклали з юридичних причин", – зазначив президент.

Як відомо, Келлог мав відвідати Київ та інші європейські столиці на початку січня. Його команда працювала над зустрічами з посадовцями у Римі та Парижі. Однак поїздку, яка могла б стати першим візитом нових посадових осіб адміністрації Трампа до Києва, відклали.

На його думку, Київ і Москва готові почати переговори.

Хто має сидіти за столом перемовин

Зеленський висловив переконання, що після розмови з очільником США Дональдом Трампом слід перейти до якогось формату розмови з росіянами. За столом переговорів має бути Україна, США, Росія, а також – Євросоюз.

Як зазначив лідер, у першій телефонній розмові з Трампом під час президентської кампанії вони домовилися, що якщо Трамп переможе, вони зустрінуться, щоб обговорити кроки, необхідні для припинення війни. Але запланований візит спецпредставника Трампа в Україну Кіта Келлога було відкладено "з юридичних причин". Після цього було раптове заморожування іноземної допомоги, яке фактично змусило українські організації зупинити проєкти.

Україні важливо передовсім провести зустріч з Трампом. За словами Зеленського, це те, чого хочуть усі в Європі.

"Після розмови з Трампом нам слід перейти до якогось формату розмови з росіянами. І я хотів би бачити за столом переговорів Сполучені Штати Америки, Україну та росіян. ... І, чесно кажучи, голос Євросоюзу теж має бути там. Я думаю, що це було б справедливо, ефективно. Але як це вийде? Я не знаю", – констатував Зеленський.

Він також застеріг від дозволу Путіну взяти "контроль" над війною. Вочевидь, це натяк на неодноразові погрози ескалації з боку Росії за правління президента Джо Байдена.

Загроза для світу

Також йшлося про те, що ситуація, коли світ залишить Путіна безкарним, є дуже загрозливою. На думку глави України, це спонукатиме до нападу лідерів інших держав.

"Україну не перемогти. Але можна перемогти весь світ", – сказав він.

Це покаже Путіну, що він був правий. Диктатор залишився безкарним, а відтак – з ним знайшли компроміс.

"Значить, так можна діяти. Це буде сигналом для лідерів інших великих держав, які про це думають, але не змогли ще вирішити. Не набралися сміливості", – наголосив Зеленський.

Раніше Зеленський назвав кількість ракет, дронів та КАБів, випущених по Україні за тиждень.

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