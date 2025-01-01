Переговори з РФ неминучі: у Sky News назвали дату, коли можливе припинення бойових дій

Обидві сторони нещодавно заявили про готовність піти на поступки задля досягнення мирної угоди.

Ймовірно, бойові дії в Україні остаточно припиняться 2025 року. До 9 травня Кремль сподіватиметься завершити переговори щодо України.

Таку думку висловив кореспондент Sky News Івор Беннетт, який працює в Росії.

"Я передбачаю, що війна в Україні закінчиться 2025 року. Або, можливо, точніше: бойові дії припиняться і конфлікт буде заморожений", – зазначив він..

У Sky News посилаються на заяву президента України Володимира Зеленського про "готовність поступитися територією". Також йдеться про те, що Володимир Путін зазначив: "Росія готова піти на компроміс".

"Це різка зміна тону, викликана обранням Дональда Трампа. Переговори та угода здаються неминучими", – йдеться у матеріалі SkyNews.

Він наголошує: яким би не був результатом, Росія представить його як перемогу.

"Я думаю, що Кремль сподіватиметься завершити переговори до 9 травня, коли відзначатимуться 80-ті роковини перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Метою буде подвійне святкування", – вважає кореспондент.

Але проблеми Володимира Путіна, додає Беннетт, на цьому не закінчаться. Зі зростаючою інфляцією, рублем, що падає, і слабкою продуктивністю економіка стане наступною битвою.

Раніше ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко сказав, що гаряча фаза війни проти РФ, на жаль, не зможе закінчитися у 2025 році.

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