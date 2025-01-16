Переговори з РФ, складнощі на фронті та загроза для Європи: Зеленський дав інтерв'ю польським журналістам

Йшлося про завершення війни в Україні, загрозу для Європи та ситуацію на фронті.

Український лідер Володимир Зеленський вчора, 15 січня, прибув до Польщі. Зокрема, він поспілкувався з журналістами.

Що сказав Зеленський представникам польських медіа ‒ читайте у матеріалі ТСН.ua.

Переговори з Росією

Як наголосив Зеленський, Україна не веде залаштункових переговорів з Росією, цінуючи довіру своїх західних партнерів. Крім того, жодних переговорів з росіянами без участі України не може бути.

"Україна не веде жодних залаштункових розмов з Росією, це не в наших інтересах. Тому що для нас втрата довіри партнерів, безумовно, є великим ризиком", ‒ сказав він.

Президент зазначив, що в ЄС є достатньо "друзів", які ведуть переговори і намагаються продемонструвати свою прихильність до РФ, або балансувати між Україною чи Росією. На щастя, додав він, таких країн небагато.

"Для нас дуже важливо зберегти союз і підтримку з боку партнерів з ЄС і НАТО. За ці три роки вдалося побудувати цей союз, без якого Україна б не вистояла, і ми зберегли цю підтримку донині", ‒ підкреслив Зеленський, пояснивши, що саме тому жодних переговорів з Росією за спиною партнерів немає.

Водночас президент наголосив ‒ Київ рішуче реагуватиме, якщо якась країна вестиме за спиною українців такі переговори.

Членство України в ЄС та НАТО

Український лідер жорстко відреагував на заяву кандидата у президенти Польщі від партії "Право і справедливість" Кароля Навроцького. Той сказав, що не бачить Україну у Євросоюзі і НАТО, допоки держава не вирішить питання Волинської трагедії.

Зеленський сказав, що якщо Україна не стане членом ЄС та НАТО, зростає ризик, що російська армія опиниться на кордоні з Польщею. У такому разі полякам, зокрема Навроцькому, доведеться захищати свою країну.

Президент України наголосив, що членство у ЄС і НАТО є критично важливим для безпеки не лише його держави, але й сусідніх країн, зокрема Польщі.

"Якщо України не буде в цих союзах, це означає, що вона залишиться сам на сам із Російською Федерацією", ‒ зазначив Зеленський.

За його словами, якщо України не буде у міжнародних союзах, Польща сама опиниться перед серйозною загрозою. Глава держави звернувся до Навроцького із застереженням.

"Якщо Польща не бачить нас у цих союзах, тоді пану Навроцькому вже потрібно йти тренуватися. Може статися так, що йому доведеться взяти в руки зброю, щоб захищати свою країну разом зі своїми співвітчизниками. Бо якщо України ніде не буде, то ризик [війни в Польщі] буде дуже високим. Тоді Росія буде одразу після України на кордоні з Польщею і тоді [пан Навроцький] матиме не політичну конкуренцію, а боротиметься за своє життя", – висловився Зеленський.

Цікаві деталі розмови з Фіцо

Зеленський впевнений, що керівництво Словаччини "грається у дуже небезпечні політичні речі", не розуміючи до кінця – що таке війна. Такі ігри змінюють суспільну думку всередині країни.

Він згадав заяви словацьких політиків про "нада с рускімі дружить", "не треба Україні допомагати зброєю", "ланцюжки допомоги зброєю треба зупинити" тощо.

Глава держави згадав розмову з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, яка відбулася "серед усіх лідерів Європейського союзу".

"Він (Фіцо – ред.) каже мені: "Тут ще треба зрозуміти, де зло, а де ні". Я відповів, що не можна пробачати вбивцю. Вважаю, що це повинна бути спільна позиція. Я йому кажу: "У вас стріляли. Чому ви не пробачили? Чому заарештували цю людину, яка вас поранила? Незважаючи на вашу позицію, ми всі засудили такі кроки, бо стріляли в живу людину. Це злочин – стріляти, вбивати, грабувати, різати. Путін – він такий самий. Він стріляє в живих людей чужими руками", – згадав президент.

Чи є шанс завершити війну 2025 року

На думку Зеленського, війна в Україні може закінчиться 2025 року. Президента РФ Володимира Путіна треба примусити до миру.

Український лідер запевняє, що Трамп хоче закінчити війну. Він є лідером, який спроможний тиснути на Росію.

"Я впевнений, що Росія боїться Америки та Китаю. Боїться об'єднаної Європи", – каже він.

Європа без армії України, наголошує Зеленський, неспроможна воювати з Росією. Російська армія більша, ніж вся армія Євросоюзу.

"Більше зброї, більше людей, більше нахабства. Бо європейці цивілізовані, вони не звикли. Вони не звикли до такого. Слава богу, що вони живуть у мирі, демократії і не знають, що таке війна. Але Росія знає і має досвід. Без української армії шансів у армій ЄС сьогодні немає, на жаль. Путін це прекрасно знає і комунікує всередині свого оточення", – пояснив глава держави.

Це питання окупації Європи. Зеленський наголошує, що Путін прийде дуже швидко і буде "викручувати руки". Тому Євросоюзу слід бути прагматичними й нарощувати виробництво у 2-3 рази.

"Для себе. Не для того, щоб воювати. А для того, щоб росіяни знали, що у Європи все це є. Що Європа виробляє більше, Європа зможе. Таким чином ви б'єте по руках Путіну. Це важливо", – пояснив український лідер Володимир Зеленський.

Кремлівського диктатора треба примусити до дипломатії, щоб закінчити цю війну. На думку Зеленського, Трамп зможе запропонувати Україні реальні гарантії безпеки.

Скільки військових РФ втратила на Курщині

Президент України заявив, що Росія зазнала величезних втрат на Курському напрямку. Так, держава-агресорка "поклала" там від 30 до 35 тисяч військових.

"Уявіть, ви готові віддати життя 30 тисяч своїх людей заради того, щоб 5 місяців тиснути на нас, не маючи результату. Великі втрати у росіян”, – сказав Зеленський.

Водночас глава держави визнав, що українська сторона також зазнає втрат, і назвав основним викликом у цій ситуації необхідність навчання та поповнення складу військових.

“Безумовно, в нас також є поранені та вбиті. Треба навчати людей, поповнювати склад. Це великий виклик”, – підкреслив він.

Головна проблема фронту

Як наголосив Володимир Зеленський, фронт – це не просто питання людей. Українським військовим не вистачає озброєння. Адже є бригади, які укомплектовані лише на 60-70%.

"Є бригади. які укомплектовані щодо зброї на 60-70%. Щось – у процесі. Щось – надходить. А щось – ніяк не надійде. Це відбувається. В останній рік було багато уповільнених процесів, які залежать від багатьох факторів. Зокрема, процеси постачання були уповільнені через повільні рішення Конгресу США. Це призвело до того, що ми захищалися і меншою кількістю зброї, і меншою кількістю людей", – наголосив Зеленський.

Він запевнив, що Україна не "ставиться до людей, як до гарматного м'яса". Бо йдеться про людину, яка захищає Україну, але яка передусім повинна захищати себе.

Також глава держави акцентував: і в Росії є проблеми в особовому складі. Зокрема, саме тому Москва залучила війська КНДР.

Що Європа досі не розуміє про Росію

На переконання президента України, Захід досі не усвідомлює, що росіяни не зупиняться, і це основна помилка. Не йдеться про країни Північної Європи, Польщу, Румунію та Балтійські країни. Через те, що вони ближчі – історично й територіально.

"Інші не хочуть визнати одну річ: росіяни підуть далі. І Все", – наголосив український лідер.

Він ставить риторичні питання: якщо ви знаєте, що є ризик (росіяни підуть далі), чому:

не посилити максимально Україну?

не збільшити виробництво зброї?

не ввести тотальні санкції на ракети?

"Вони (ракети – ред.) долетять. До кожної з цих європейських країн. Росіяни будуть йти вперед і звідти стріляти. Як у нас сьогодні. На початку повномасштабного вторгнення вони стріляли з Білорусі... Але вони йдуть далі. І це серйозний виклик", – констатував головнокомандувач.

На його думку, не усвідомлювати до кінця, хто такий Путін, – це помилка. І Захід має її виправити.

"Коли політики говорять "ми розуміємо", "Путін ніколи не піде". На Німеччину, на Францію. Він піде. Просто можна не заходити в країну, а стати на кордоні й тероризувати. Можна знищувати країну іншими шляхами", – завершив Володимир Зеленський.

Читайте також: