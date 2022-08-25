Переговори з Росією сьогодні є невигідними ані для України, ані для Європи: Подоляк пояснив чому

Переговорний процес із Росією щодо припинення війни зараз є невигідним як для України, так і для Європи.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк переконаний, що будь-яке тимчасове перемир’я означатиме продовження агресії з боку Російської Федерації в майбутньому.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Переговорний процес сьогодні зафіксує тимчасове перемир’я у війні, яка не буде завершена. Відповідно, Російська Федерація вважатиме це перемогою й далі претендуватиме на просування своєї експансіоністської політики. Тому перемир’я зараз означатиме лише наступний етап війни через певний час", – пояснив Подоляк.

Радник керівника ОП також зауважив, що у разі такого неповного завершення війни до України не ризикнуть повертатися багато наших громадян, не прийдуть інвестиції.

"Це буде "сіра зона", яка наростає і яка постійно тиснутиме на Європу. Європа буде змушена постійно інвестувати сюди великі кошти, щоб якось підтримувати цю територію в життєздатному стані. Це невигідно Європі у середньостроковій і довгостроковій перспективі", – вважає Подоляк.

Він переконаний, що Німеччині та іншим країнам ЄС переговорний процес сьогодні невигідний, оскільки це спровокує Росію на більш зухвалу поведінку в економічному, політичному та дипломатичному плані.

Крім того, Подоляк зазначив, що в Україні через війну суттєво знижується якість життя. Певне погіршення спостерігатиметься і у Європі.

"Але це плата за таку інтенсивну війну, якої не було з часів Другої світової. І цю війну потрібно правильно закінчити, якщо ви не хочете платити весь час", – наголосив він.

Подоляк вважає, що починати розмови щодо переговорів з державою-агресором можна буде лише тоді, коли відбудеться крах останньої надії РФ дотиснути Україну військовим шляхом.

"Лише після того, як Росія зрозуміє, що вона більше не зможе вести війну", – підсумував він.

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що проведення переговорів України з Росією на цей момент було б катастрофою для всього світу.

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