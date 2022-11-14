Переговори з Росією та атака Ізраїлю на сирійську авіабазу: головні новини ночі 14 листопада 2022

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Головні новини ночі 14 листопада 2022:
- США неофіційно підштовхують Україну до переговорів з Росією – WSJ. Читати далі –>
- Армія Ізраїлю атакувала сирійську авіабазу, яку використовували росіяни. Читати далі –>
- В ОП розповіли, що може врятувати Росію від краху. Читати далі –>
- Росія намагалась влаштувати диверсію на трубопроводі у Атлантичному океані - ЗМІ. Читати далі –>
- ЗСУ на півдні завдали чотири авіаудари по скупченню російських військ. Читати далі –>
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