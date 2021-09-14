Перехід на латиницю: мовний омбудсмен та міністр культури відреагували на пропозицію Данілова

Перехід на латиницю: мовний омбудсмен та міністр культури відреагували на пропозицію Данілова

Мовний омбудсмен нагадав, що латиниця вже частково присутня в українському мовному просторі.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко та мовний омбудсмен Тарас Кремінь прокоментували ініціативу секретаря РНБО Олексія Данілова про перехід на латиницю.

Ткаченко переконаний, що всім українцям "спочатку нам треба добре вивчити українську мову", а вже потім говорити про латиницю.

Мовний омбудсман вважає, що перехід на латиницю є маловиправданим. Про це Тарас Кремінь у коментарі "Суспільному".

За його словами, застосування кирилиці в українській літературній мові є необхідним з філологічної, наукової та політичної точки зору.

Кремінь нагадав, що латиниця уже частково присутня в українському мовному просторі.

"Питання фонетичного транскрибування є абсолютно коректними, коли заповнюють закордонні паспорти, дають другий підпис назвам вулиць, іншим географічним назвам, якими послуговуються наші іноземні гості, у міжнародному документообігу та діловодстві", — сказав омбудсмен.

Дискусії щодо послуговування елементів латинки в українському літературному просторі Кремінь закликав залишити науковцям.

Зазначимо, що ідея переходу на латинську абетку висловлювалася і до Данілова. Так, у 2018 році тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонував обговорити ймовірне запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою. Тоді це викликало суперечливі відгуки.

У жовтні 2017 року президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав указ про перехід на латиницю.

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