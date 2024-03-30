Перехід на літній час: медики дали поради, як мінімізувати негативний вплив на здоров’я

Цієї неділі в Україні переводитимуть годинники на літній час. І хоча більшість адаптується до нових умов досить швидко та непомітно для здоров’я, існують вразливі до таких змін люди. Здебільшого це ті, хто страждає серцево-судинними захворюваннями, та люди літнього віку. Також зміна часу може бути відчутна для тих, чия робота потребує ранніх підйомів, вимагає підвищеної концентрації уваги тощо.

Такі негативні наслідки пояснюються порушенням циркадних ритмів сну, що регулюють усі біологічні процеси нашого організму. Коли ми починаємо засинати та просинатися раніше, наш "внутрішній годинник" потребує часу, щоб перелаштуватися. І якщо йому не допомогти, то може відбутися погіршення роботи серця, зниження когнітивних функцій; підвищуються ризики, пов’язані з розладами ментального здоров’я: тривога, депресія, погіршення настрою.

Серед рекомендацій лікарів, як полегшити цей період і зробити його максимально комфортним, основна – розпочати "перехід" на літній час трохи заздалегідь, йдеться на сайті КМДА.

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Наприклад, якщо звикли прокидатися о 07:00 ранку, встановіть будильник у неділю – на 7:20. Тоді можна значно легше прокинутись у понеділок у свої звичні 07:00.

Також у "перехідні" дні фахівці рекомендують більше бувати на свіжому повітрі вдень, не нехтувати сніданками, не забувати про фізичну активність.

Окремо людям із проблемами серцево-судинної системи радять уважно контролювати тиск, не пропускати прийом призначених медикаментів та за можливості поговорити про можливі ризики зміни часу зі своїм сімейним лікарем.

"Будьте уважними до себе, прислухайтеся до свого організму і порад лікарів. Це значно знизить ризик виникнення проблем зі здоров’ям, тож адаптація до нового часу пройде м’якше", – йдеться у повідомленні на сайті КМДА.

Раніше повідомлялося, що в Україні в останні дні березня очікується сонячна погода. Температура повітря прогріється до +25℃. Найближчими днями також очікується тепла погода, однак від наступного тижня знову прийде похолодання.

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