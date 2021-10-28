Перехід на зимовий час: що думають українці про переведення годинників

Результати соцопитування показали, що думки українців з приводу питання переведення годинників розділилися.
В Україні переводять годинники на зимовий час уже 40 років поспіль. Ця осінь не стане винятком. У ніч на неділю, 31 жовтня, стрілки годинника українцям знову потрібно перевести на годину назад.
Про те, чи це потрібно робити, запитала наших громадян українська соціологічна компанія Research & Branding Group.
Результати соціологічного опитування, проведеного у жовтні 2021 року, показали, що думки українців з приводу питання переведення годинників розділилися.
Майже половина респондентів (42%) є прихильниками відмови від сезонного переходу часу. З них 25% закликають відмовитися від зимового часу, а 17% – літнього.
Близько третини українців (32%) вважають за правильне залишити сезонний перехід часу. Ще чверть (26%) не визначилися зі своїм ставленням до цього питання.
Соціологи порівняли ці дані з жовтем 2011 року. Саме тоді, за часів президентства Віктора Януковича, нардепи хотіли скасувати зимовий час за прикладом РФ. Нагадаємо, що 8 лютого 2011 року тодішній президент Росії Медведєв оголосив про рішення скасувати щорічне переведення годинника в Росії, і Янукович разом із соратниками вирішили наслідувати приклад Кремля, від якого були залежні.
Так, громадська думка щодо вирішення "тимчасового питання" за ці роки змінилася неістотно: на 6% зменшилася кількість противників зимового часу і на стільки ж збільшилася кількість прихильників.
Нагадаємо, що Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про відміну переведення годинників в Україні.
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