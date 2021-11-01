Перехід на зимовий час: що варто знати про втому та як уберегтися від неї

Перехід на зимовий час: що варто знати про втому та як уберегтися від неї

Важливо вчасно зрозуміти, що ви втомилися, і дозволити собі перепочинок.

Україна перейшла на зимовий час — ми перевели стрілки годинника на годину назад. Люди часто скаржаться на втомлюваність, зниження працездатності, дратівливість і депресію у цей перехідний період. Найбільше годинну зміну в часі відчувають на собі ті, хто має проблеми з кров’яним тиском і захворювання серця, — таким людям варто бути особливо уважними.

Про це інформує Центр громадського здоров'я України.

Наш організм зазвичай реагує на такі умови втомою, млявістю, роздратуванням.

Чому ми втомлюємося

Причини втоми також можуть бути психологічні, фізіологічні, пов’язані зі способом життєдіяльності, медичні.

Втома може бути симптомом багатьох недуг, таких як діабет, серцево-судинні хвороби, артрит, анемія, захворювання щитоподібної залози, апное або ж синдром хронічної втоми.

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До основних психологічних причин утоми, зокрема, належать монотонність праці, несприятливий соціально-психологічний клімат у колективі, значні інтенсивність і тривалість праці, її напруженість через підвищені виробничий ризик та небезпеку, стреси, депресивні й тривожні стани.

Як розпізнати втому

Найпоширеніші ознаки втоми:

відчуття знесилення — коли людина відчуває, що не спроможна виконувати звичайні функції належним чином;

неуважність та погіршення концентрації;

погіршення пам’яті;

уповільнення процесів мислення, зменшення глибини та критичності мислення;

зниження цікавості до роботи;

підвищена дратівливість;

перманентна сонливість;

реакція серцево-судинної системи — підвищення рівня артеріального тиску та частоти пульсу.

Усі ці симптоми сповіщають, що саме час зупинитися, відпочити та відновити втрачені сили.

Інакше ви ризикуєте отримати перевтому — сукупність стійких, несприятливих для здоров’я функціональних зрушень в організмі, після яких украй важко повернутися до норми.

Крім того, внаслідок перевтоми виникає хронічна гіпоксія (киснева недостатність) і порушення нервової діяльності.

Ознаки перевтоми

головний біль;

підвищена втомлюваність;

хронічна дратівливість;

нервозність;

порушення сну;

загострення хронічних захворювань;

можливе виникнення артеріальної гіпертензії, виразкової хвороби, ішемічної хвороби серця.

Як подолати втому

У здорових людей втома виникає через фізичне та/або психічне навантаження. У цьому випадку взагалі не йдеться про якусь особливу проблему — втому "лікують" відпочинком.

Важливо вчасно зрозуміти, що ви втомилися, і дозволити собі перепочинок.

Дієві засоби від утоми

1. Повноцінний сон

Дорослим у віці 18–60 років рекомендовано спати не менше 7 год на добу, дітям 6–12 років — 9–12 год, а у віці 13–18 років — 8–10 год.

Перед сном намагайтеся знизити рівень емоційного навантаження: не дивіться «гострих» телевізійних передач або фільмів, не заходьте в соціальні мережі. Кращою альтернативою стане приємне спілкування з близькими або читання улюбленої книжки.

2. Правильно організований режим харчування відповідно до вікових потреб та енергозатрат

Здоров’я, працездатність, активне розумове та фізичне довголіття значною мірою залежать від правильного та повноцінного харчування. Саме через їжу людина поповнює свої енергетичні запаси, а організм одержує різноманітні речовини, необхідні для нормального функціонування органів та систем.

3. Регулярне фізичне навантаження

Будь-яка фізична активність — біг, плавання, катання на велосипеді, ковзанах чи лижах — принесе заряд бадьорості й позитивних емоцій. Головне, щоб такі заняття були регулярними.

4. Відмова від шкідливих звичок

Куріння та алкоголь, які люди часто застосовують, щоби розслабитися, насправді виснажують організм, посилюють утому та надзвичайно шкідливі для здоров’я.

5. Зміна діяльності

Намагайтеся раціонально розподіляти час роботи й відпочинку. Перемикайтеся з фізичної праці на розумову та навпаки.

6. Розподіл завдань за пріоритетністю

За великої завантаженості не соромтеся звернутись по допомогу до колег. На роботі організуйте нетривалі, бажано активні, паузи, в обідню перерву вийдіть на свіже повітря та прогуляйтеся пішки 20-30 хв.

7. Оптимізм та почуття гумору

Неабияк впливають на здоров’я негативні емоції та душевні переживання. Намагайтеся вибудовувати взаємини між членами колективу або родини в атмосфері доброзичливості, порядності, інтелігентності, толерантності та співчуття.

8. Оберіть хобі для душі

Улюблені та цікаві захоплення наповнять день радістю і сенсом. Проте не перетворюйтесь на перфекціоніста — не прагніть бути досконалим і найкращим у всьому.

Поки немає ніякого спеціального медикаментозного лікування втоми, проте зміна поведінки неодмінно допоможе її подолати.

Однак, якщо старання були марними і ваш стан здоров’я не поліпшився, зверніться по допомогу до фахівця. Можливо, причини поганого самопочуття криються глибше, а правильно та своєчасно поставлений діагноз сприятиме швидкому одужанню.

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