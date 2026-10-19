Підозрюваний у вбивстві військовослужбовця ТЦК під час судового засідання / © Національна поліція України

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Правоохоронці встановили та затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на військовослужбовців ТЦК та СП у Харкові. Інцидент стався у червні в Салтівському районі.

Про це повідомили у Національній поліції України.

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Нападник завдав ножових поранень двом військовим. Унаслідок отриманих травм один із них загинув на місці, інший дістав тілесні ушкодження.

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Злочин був ретельно спланований: після скоєного нападник змінив місце проживання та вимкнув мобільний телефон. Для пошуків підозрюваного поліцейські виконали колосальну роботу: переглянули сотні годин відеозаписів із камер відеоспостереження та відпрацювали близько 5 тисяч осіб, які могли бути свідками або причетними до злочину.

Під час проведення санкціонованого обшуку правоохоронці затримали 50-річного чоловіка. Під час допитів він зізнався у тому, що завдав ножових поранень військовим ТЦК та СП.

Підозрюваний у вбивстві військовослужбовця ТЦК / © Національна поліція України

Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

п. 8 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням цим комісаром чи службовою особою службового або громадського обов’язку);

ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок).

Нападника затримано в порядку статей 208 та 615 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Нагадаємо, наприкінці червня у Харкові під час виконання службових обов’язків на групу оповіщення ТЦК та СП було скоєно зухвалий напад. Чоловік застосував ніж, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, ще одного госпіталізовано.

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