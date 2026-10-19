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Переглянули сотні годин відео та опитали 5 тисяч людей: у Харкові затримали підозрюваного у вбівстві військовослужбовця ТЦК
Поліція затримала 50-річного харків’янина, який у червні завдав смертельних ножових поранень військовослужбовцю ТЦК та СП у Салтівському районі міста.
Правоохоронці встановили та затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на військовослужбовців ТЦК та СП у Харкові. Інцидент стався у червні в Салтівському районі.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Нападник завдав ножових поранень двом військовим. Унаслідок отриманих травм один із них загинув на місці, інший дістав тілесні ушкодження.
Злочин був ретельно спланований: після скоєного нападник змінив місце проживання та вимкнув мобільний телефон. Для пошуків підозрюваного поліцейські виконали колосальну роботу: переглянули сотні годин відеозаписів із камер відеоспостереження та відпрацювали близько 5 тисяч осіб, які могли бути свідками або причетними до злочину.
Під час проведення санкціонованого обшуку правоохоронці затримали 50-річного чоловіка. Під час допитів він зізнався у тому, що завдав ножових поранень військовим ТЦК та СП.
Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
п. 8 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням цим комісаром чи службовою особою службового або громадського обов’язку);
ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок).
Нападника затримано в порядку статей 208 та 615 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, наприкінці червня у Харкові під час виконання службових обов’язків на групу оповіщення ТЦК та СП було скоєно зухвалий напад. Чоловік застосував ніж, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, ще одного госпіталізовано.