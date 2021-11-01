Переходила дорогу в неналежному місці: в Одесі водій на смерть збив жінку

Жінка загинула на місці.
В Одесі сталася аварія: 60-річний водій наїхав на 81-річну жінку, коли та переходила дорогу в невстановленому місці.
Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області.
Жінка померла на місці події. Як зазначили у поліції, там вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.
Якщо провину водія доведуть, то йому загрожує позбавленням волі від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами або без такого.
Нагадаємо, під Києвом авто виїхало на зустрічну смугу і збило мотоцикліста.