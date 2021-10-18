Переходила колії в навушниках: на Черкащині потяг збив дев'ятикласницю

Переходила колії в навушниках: на Черкащині потяг збив дев'ятикласницю

У вкрай важкому стані дівчину госпіталізували до місцевої лікарні.

У місті Сміла Черкаської області потяг збив дев'ятикласницю. Дитина переходила колії в навушниках і не почула попереджувальних сигналів.

Про це розповіла речниця обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

Інцидент трапився сьогодні, 18 жовтня, вранці. Ймовірно, дівчина саме йшла до школи.

Коли медики прибули на місце, школярка лежала без свідомості. У вкрай важкому стані її госпіталізували до місцевої лікарні.

"Попередньо у неї діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом кісток черепа, забій головного мозку та переломи обох передпліч. Дитина перебувала у стані коми", — зазначила Назарок.

Раніше повідомлялося:

Анастасія Лугова, яку рік тому побили в поїзді "Маріуполь-Київ", досі судиться з "Укрзалізницею" Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання