Переходять на дистанційну роботу: в Одесі школи від 18 жовтня не підуть канікули

Канікули у школярів міста розпочнуться 25 жовтня.
В Одесі через поширення COVID-19 школи від 18 жовтня переходять на дистанційну роботу.
Про це повідомила директор Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.
"Від 18 жовтня на тиждень рекомендується школам міста дистанційне навчання. З 25 жовтня по 29 жовтня включно - осінні канікули", - зазначила вона.
Буйневич пояснила, що таке рішення ухвалене з урахуванням погіршення в місті епідситуації через поширення коронавірусу. За її словами, майже 200 класів вже закриті на карантин за рекомендаціями Міносвіти.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України рекомендувало школам оголосити осінні канікули від 18 жовтня. Відповідно до рекомендації МОН, у загальноосвітніх закладах осінні канікули можуть розпочатися від понеділка,18 жовтня. Однак дату початку канікул школи мають право визначити самостійно.