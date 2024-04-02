"Переходять на новий рівень позиційної війни": експерт оцінив роботу російських бойових роботів

Росіяни на Авдіївському напрямку використовують наземні роботизовані платформи з автоматичними гранатометами.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Це схоже на якесь напівкустарне виробництво. Основне завдання — навіть не стільки ведення вогню подібного роду дронами. На них було розміщено протитанкові міни, це їхній основний функціонал — дистанційне мінування території. І там досить-таки пристойний запас мін ТМ-62 розміщено на цих дронах, тому, до речі, коли їх таранять наші дрони, то вони так вибухають ефектно”, — сказав він.

За словами Коваленка, окупанти переходять на новий рівень позиційної війни. Наприклад, вони не відправляють піхоту, для проведення мінування, а роблять це за допомогою дронів.

“У принципі, Сили оборони України до цього давно вже перейшли, ми вже давно використовуємо сухопутні дрони для мінування території дистанційно, а росіяни до цього тільки наближаються. Ну, з тією відмінністю, що вони встановили ще додатково АГС”, — додав військово-політичний оглядач.

Росіяни використовують наземні роботизовані платформи з автоматичним гранатометом АГС-17

Нагадаємо, російська армія зруйнувала практично всю комунальну і приватну енергетичну інфраструктуру Харкова. Місцева влада наголошує на важливості закриття неба, щоб місто могло жити.

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