Переговори без Китаю: чому Пекін усунувся від самітів щодо України

Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін чітко дав зрозуміти, що Пекін найближчим часом не планує долучатися до переговорного процесу щодо припинення війни в Україні. Така позиція є закономірною, адже українська сторона зробила все залежне від себе, аби КНР втратила інтерес до цієї теми.

Таку думку висловив у Facebook керівник аналітичного центру «Ділова столиця», політолог Вадим Денисенко

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За оцінкою експерта, на сьогодні дипломатичний процес опинився у глухому куті, навіть попри заплановані зустрічі в ОАЕ.

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Політолог підкреслив, що головною загрозою для України в нинішніх умовах є відсутність власної активної дипломатичної гри.

«1. На сьогодні маємо наступну картину: переговорний процес в трикутнику Україна-США-РФ знаходиться у глухому куті попри майбутні зустрічі в ОАЕ. Путін не збирається зупиняти війну без зовнішнього тиску. А цей самий тиск на нього ніхто не чинить (Вашингтон не може, а Пекін не хоче).

2. Путін зараз вимагає двох речей: виходу з Донбасу та зняття санкцій європейцями (все інше — додаткові опції). І всі майбутні переговори будуть крутитися навколо цих двох речей. Ідея-фікс з двосторонньою зустріччю Зеленський — Путін не має жодних шансів на успіх, без обіцянки вийти з Донбасу. І тут не має значення, хто буде посередником — Трамп чи Ердоган.

3. Європа знаходиться в пошуку самої себе. Європейцям все частіше спадає на думку, що пора сідати за стіл переговорів з росіянами і вони будуть шукати формулу, яка вирішить їхній когнітивний дисонанс. Вони вже вступили на цей шлях, а відтак відлік зворотного часу, так чи інакше, але може буде запущеним вже найближчим часом. І тут, у нас виникає ще одне питання: якщо зупиняється війна, то чи будуть готові європейці платити за відбудову?

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4. Наше повне ігнорування Китаю виглядає дивним, і, головне, воно не має логічного пояснення. Розмови про те, що ми тоді посваримося зі США — це міфологія. Тим більше, що переговори по Україні, в розумінні Китаю, це переговори про те, як буде відбуватися торгівля в пʼятикутнику Китай-ЄС- США-РФ-Туреччина. І ми, просто частинка ЄС. Це дуже важливо — не частинка Росії, а саме ЄС.

5. Коли ми зараз говоримо про дипломатію — наша головна проблема — відсутність гри. І це є головною проблемою та загрозою», — написав Денисенко.

Раніше повідомлялося, що Україна намагається домогтися перенесення наступного раунду тристоронніх переговорів зі США та Росією щонайменше на тиждень раніше.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що готовий докласти всіх зусиль для досягнення миру, незалежно від складу учасників переговорів. Він не виключив зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном для обговорення шляхів завершення війни в Україні. Водночас американський президент припустив, що переговори можуть відбутися без участі президента Володимира Зеленського.

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Аналітики ISW припускають, що Кремль розробив новий план щодо України, тому наполягає на тристоронній зустрічі Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Москва, ймовірно, прагне відновити образ Росії як впливового дипломатичного гравця та посилити альтернативні міжнародні об’єднання, які конкурують із організаціями під проводом Заходу.

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