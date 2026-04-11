Переговори не зупиняються: в ГУР натякнули на можливість ще одного обміну полоненими

Україна готує новий обмін полоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна не припиняє роботу над визволенням своїх громадян з російського полону. Попри складність комунікації з Росією, процес підготовки до повернення військовополонених триває безперервно.

Про можливість проведення ще одного обміну та деталі останньої операції розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі «24 Каналу».

Зірвані гуманітарні ініціативи

За словами Юсова, звільнення 11 квітня 182 українців — це вагомий результат, проте українська сторона сподівалася повернути значно більшу кількість бранців до Великодня.

«Ворог відкинув гуманітарні ініціативи України, до яких ми були готові. Разом із тим, робота продовжується», — пояснив представник ГУР.

Переговорний процес із росіянами залишається вкрай складним, адже країна-агресорка відверто маніпулює міжнародним правом та ігнорує його норми. Особливо важко дається повернення офіцерського складу та окремих специфічних категорій полонених.

Переговори тривають щодня

Попри загострення ситуації на фронті чи гучні політичні заяви на міжнародній арені, контакти щодо обміну не зупиняються ні на день. Це є принциповою позицією президента Володимира Зеленського та команди Координаційного штабу на чолі з Кирилом Будановим.

«Переговорна група продовжує працювати, зокрема і сьогодні», — наголосив Андрій Юсов.

Він натякнув, що підготовка до наступного етапу звільнення українців вже ведеться.

Крім того, у військовій розвідці висловили окрему подяку Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам, які виступили посередниками та безпосередньо сприяли успішній реалізації останньої операції з обміну.

Обмін полоненими — останні новини

Черговий етап визволення українців із російської неволі відбувся 11 квітня. Додому вдалося повернути 182 людини, серед яких 175 військовослужбовців та семеро цивільних осіб, які перебували у полоні ще з 2022 року. Серед врятованих захисників — воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники та представники інших підрозділів, які тримали оборону в Маріуполі, на ЧАЕС, а також на Донецькому, Луганському та Курському напрямках.

Вік наймолодшого звільненого захисника становить 22 роки, а найстаршому виповнилося 63. Окремо відзначається повернення 25 офіцерів, визволення яких було одним із найскладніших завдань Координаційного штабу.

Паралельно з поверненням живих героїв, 9 квітня Україна репатріювала тіла 1000 загиблих захисників. Наразі правоохоронці разом із експертами проводять усі необхідні дослідження для ідентифікації кожного з репатрійованих, після чого їх передадуть рідним для належного поховання.

Зауважимо, що квітнева операція стала вже четвертим великим обміном від початку 2026 року. Попередні етапи відбулися у лютому та березні, коли в межах Женевських домовленостей до України повернулося понад 650 захисників.