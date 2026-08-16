Війна Росії проти України / © ТСН

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що внаслідок війни в Україні держава-агресорка щонайменше має отримати повний контроль над Донбасом. Якщо російській армії не вдасться досягти цієї мети до осені 2027 року, перспективи мирних переговорів можуть суттєво зрости.

Про це пише The New York Times з посиланням на західних посадовців та аналітиків.

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Водночас наразі, за оцінкою видання, мало що свідчить про готовність Путіна до серйозного переговорного процесу.

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У Москві продовжують розглядати контроль над Донбасом як одну з ключових передумов можливого врегулювання війни в Україні.

Європа хоче впливати на майбутні переговори

Європейські держави побоюються, що домовленості щодо України можуть бути досягнуті без їхньої участі у форматі переговорів між Вашингтоном і Москвою. Тому вони прагнуть заздалегідь визначити власну роль у майбутньому дипломатичному процесі.

За даними NYT, Британія, Франція та Німеччина вважають себе основними європейськими переговорниками на підтримку України. До консультацій також планують залучати Польщу, Італію, скандинавські та інші європейські країни.

Президент України Володимир Зеленський, як зазначає видання, також наполягає на тому, щоб Європа була представлена за столом майбутніх переговорів.

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Москва не демонструє готовності до діалогу

Європейські представники вже намагалися підтримувати дипломатичні канали з Росією. Водночас після контактів із російськими посадовцями в ЄС визнали, що переконливих ознак готовності Москви до серйозних переговорів наразі немає.

У європейських столицях при цьому побоюються, що Москва може використовувати переговорну тему для розколу західних союзників. Саме тому європейські чиновники наголошують на необхідності координації зі США та участі України й європейських держав у будь-якому майбутньому процесі.

2027 рік може стати важливим моментом

Таким чином, осінь 2027 року у нинішніх оцінках може стати своєрідною точкою, після якої дипломатичний сценарій стане більш імовірним — якщо Росія не зможе реалізувати заявлену Путіним мету щодо повного захоплення Донбасу.

Однак це не означає автоматичного початку переговорів. Їхні перспективи залежатимуть від ситуації на фронті, позицій Москви, Києва, Вашингтона та європейських держав, а також від того, чи збережеться готовність Заходу координувати спільну політику щодо Росії.

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Нагадаємо, Росія раптово заявила про готовність відновити мирні переговори для завершення війни в Україні. Проте у Кремлі виставили умову, що розглядатимуть пропозиції виключно від американської сторони.

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