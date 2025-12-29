- Дата публікації
Переговори Трампа та Зеленського, зустріч «коаліції рішучих»: головні новини ночі 29 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 грудня 2025 року:
Зустріч Трампа та Зеленського у Флориді: основні тези пресконференції після переговорів Читати далі –>
Зеленський назвав термін погодження плану припинення війни Читати далі –>
Макрон анонсував зустріч «коаліції рішучих» у Парижі на початку січня Читати далі –>
Вибухи в Росії: під ударом військовий аеродром та тривога в Тулі Читати далі –>
Трамп заявив, що наступний раунд переговорів з Зеленським відбудеться завтра Читати далі –>