Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1303
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Переговори Трампа та Зеленського, зустріч «коаліції рішучих»: головні новини ночі 29 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 грудня 2025 року:

  • Зустріч Трампа та Зеленського у Флориді: основні тези пресконференції після переговорів Читати далі –>

  • Зеленський назвав термін погодження плану припинення війни Читати далі –>

  • Макрон анонсував зустріч «коаліції рішучих» у Парижі на початку січня Читати далі –>

  • Вибухи в Росії: під ударом військовий аеродром та тривога в Тулі Читати далі –>

  • Трамп заявив, що наступний раунд переговорів з Зеленським відбудеться завтра Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
1303
