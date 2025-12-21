Переговори у Флориді: Зеленський оцінив перші результати й сигнали РФ

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори у Флориді (США). У них є конструктив.

Про це повідомив глава державу у Telegram.

Він наголосив, що у РФ мають відчути необхідність закінчити війну реально, і це не має бути риторичною чи політичною грою з російського боку.

Реклама

Зеленський констатував: на жаль, справжні сигнали від Росії тільки негативні — штурми на фронті, російські воєнні злочини у прикордонні та удари по нашій інфраструктурі тільки продовжуються. Потрібно, щоб про це все у світі не мовчали.

«Вдячний Норвегії за готовність допомагати в подальшому як із тиском на Росію, так і у відновленні після їхніх ударів. Норвегія допомагатиме нам і з енергетичною стійкістю, дякую. Є спільне відчуття, що після роботи зараз в Америці нашої дипломатичної команди варто буде провести консультації і в ширшому колі з європейськими партнерами. Вдячний усім, хто з Україною! Дякую, Йонасе!», — завершив український лідер.

Раніше стало відомо, що Вашингтон пропонує провести тристоронню зустріч за участі американської, української та російської делегацій. Зеленський висловив сумнів, що вона принесе якийсь новий результат.

«У нас були зустрічі в Туреччині в такому форматі. Хоча там був результат, і це були обміни. Я вважаю, що це не багато з того, що хотіли ми, але це дуже важливо», — зазначив він.

Реклама

На його думку, результатом також може бути домовленість про тристоронню зустріч лідерів, оскільки деякі складні питання повинні вирішуватися на цьому рівні.