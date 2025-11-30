Переговори у Маямі: команда Трампа хоче «закрити всі питання з Києвом» сьогодні

В Маямі почалися перемовини між делегаціями США та України / © Associated Press

Останній день осені 2025 року може стати вирішальним для формування остаточного вигляду мирної пропозиції від США. У Маямі, на території ексклюзивного гольф-клубу Shell Bay, розпочалися інтенсивні переговори між українською делегацією та представниками Дональда Трампа. Мета зустрічі — фіналізувати домовленості перед тим, як американські посланці вирушать до Москви.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на посадовців обох країн.

Новий очільник делегації та «домашнє завдання»

Планувалося, що переговори вестиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак, проте після його гучної відставки з цієї посади та обшуків ситуація змінилася. Українську команду в Маямі очолив Секретар РНБО Рустем Умєров. До складу делегації також увійшли посол України в США Ольга Стефанішина, заступник очільника МЗС Сергій Кислиця, начальник Генштабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов та представники української розвідки.

З американського боку присутні держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Саме двоє останніх, як очікується, вже у вівторок, 2 грудня, повезуть узгоджений документ до Москви кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Два камені спотикання

За даними джерел, під час попередніх раундів у Женеві сторони досягли згоди майже з усіх питань, окрім двох критичних пунктів: територій та гарантій безпеки. Білий дім налаштований закрити ці прогалини саме сьогодні.

«Українці знають, чого ми від них чекаємо», — заявив високопосадовець США.

Американська сторона сподівається, що наявність чіткого порозуміння між Вашингтоном і Києвом стане сильним аргументом у розмові з Путіним. Сам «мирний план» вже зазнав суттєвих змін протягом кількох днів переговорів, щоб стати більш прийнятним для Києва.

Тим часом Кремль продовжує підвищувати ставки. Попри намагання українців внести правки до початкового плану з 28 пунктів, Москва ставить під сумнів свою готовність прийняти умови плану Трампа. Путін вкотре заявив про наміри захопити всі території, на які претендує Росія, — мирним шляхом або силою.