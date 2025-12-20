- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 372
- Час на прочитання
- 1 хв
Переговори у США та ситуація на фронті: головні новини ночі 20 грудня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 грудня 2025 року:
Умєров повідомив про завершення переговорів у США: перші подробиці
США завдали масованого удару по ІДІЛ у Сирії
Ворог просунувся на фронті — DeepState
Росія планує напад на країни Балтії — розвідка США
У Британії передумали передавати Україні заморожені активи РФ — FT