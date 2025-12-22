- Дата публікації
Переговори у США: Зеленський розповів, які документи опрацьовувалися сторонами
У США українці з американцями працювали, зокрема, над мирним планом і гарантіями безпеки.
Українська делегація сьогодні, 22 грудня, повертається зі США та доповідатиме про прогрес на перемовинах у Флориді. Базовий блок низки документів готовий.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський.
Як він повідомив, у США працювали над:
20 пунктами мирного плану — не все ідеально, але він є;
рамковим документом гарантій безпеки для України — від Європи та США;
окремим документом — двосторонніми гарантіями між США та Україною, які треба ухвалити в Конгресі;
договором про повоєнне відновлення України — є перший драфт.
«Базовий блок всіх документів, на мій погляд, готовий. Базові. Є деякі речі, на що ми, напевно, не готові. Є речі, впевнений, на які не готові рускі», — зазначив Зеленський.
Український лідер підкреслює, що американська сторона ще працюватиме з росіянами, і потім ми отримаємо фідбек. Від нас усю інформацію вони отримали.
Раніше Буданов оцінив перспективи мирного врегулювання після зустрічей у США.
«Насправді вони (американці — ред.) надали процесу нового імпульсу та енергії. Можу сказати, що я оптимістично дивлюся в майбутнє», — заявив очільник української розвідки.