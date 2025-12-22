Переговори у США: Зеленський розповів, які документи опрацьовувалися сторонами

Зеленський / © Associated Press

Українська делегація сьогодні, 22 грудня, повертається зі США та доповідатиме про прогрес на перемовинах у Флориді. Базовий блок низки документів готовий.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Як він повідомив, у США працювали над:

20 пунктами мирного плану — не все ідеально, але він є;

рамковим документом гарантій безпеки для України — від Європи та США;

окремим документом — двосторонніми гарантіями між США та Україною, які треба ухвалити в Конгресі;

договором про повоєнне відновлення України — є перший драфт.

«Базовий блок всіх документів, на мій погляд, готовий. Базові. Є деякі речі, на що ми, напевно, не готові. Є речі, впевнений, на які не готові рускі», — зазначив Зеленський.

Український лідер підкреслює, що американська сторона ще працюватиме з росіянами, і потім ми отримаємо фідбек. Від нас усю інформацію вони отримали.

«Насправді вони (американці — ред.) надали процесу нового імпульсу та енергії. Можу сказати, що я оптимістично дивлюся в майбутнє», — заявив очільник української розвідки.