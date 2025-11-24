- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1226
- Час на прочитання
- 1 хв
Переговори у Женеві та спільна заява Києва і Вашингтона: головні новини ночі 24 листопада 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 листопада 2025 року:
ЄС формує спільну позицію щодо мирної ініціативи Дональда Трампа — Мерц
Удар по Харкову: зросла кількість загиблих
У Конгресі США хочуть перевірити мирну угоду між Україною та РФ
Україна та США випустили спільну заяву за підсумками переговорів у Женеві
Росія вночі атакувала Україну БпЛА