Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1226
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Переговори у Женеві та спільна заява Києва і Вашингтона: головні новини ночі 24 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Прапори США та України

Прапори США та України / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 листопада 2025 року:

  • ЄС формує спільну позицію щодо мирної ініціативи Дональда Трампа — Мерц Читати далі –>

  • Удар по Харкову: зросла кількість загиблих Читати далі –>

  • У Конгресі США хочуть перевірити мирну угоду між Україною та РФ Читати далі –>

  • Україна та США випустили спільну заяву за підсумками переговорів у Женеві Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну БпЛА Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
1226
