Переговори України, США та РФ про закінчення війни: Зеленський зробив нову заяву

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про проблеми під час переговорів між Україною, США та РФ. Він наголосив, що Україна напряму не отримує інформацію від РФ, а тому невідомо, чи справді країна-агресорка готова закінчити війну.

Про це він сказав у коментарі ВВС.

«Путін говорить з Трампом про щось. Ми потім отримуємо інформацію від США. Так само ми передаємо інформацію США, а воно передають РФ. Американці роблять цю атмосферу за рахунок того, що вони знаходять слова до рускіх і до українців. Питання у тому, що ми не отримуємо інформацію один від одного», — сказав український президент.

Володимир Зеленський наголосив, що питання закінчення війни не може полягати у виведенні військ з українських територій.

«Питання, наскільки вірогідним може бути закінчення війни. Якщо нас змушують вийти з наших територій — це ризик для всіх», — сказав він.

