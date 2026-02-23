- Дата публікації
Переговори України, США та РФ про закінчення війни: Зеленський зробив нову заяву
Володимир Зеленський прокоментував проблеми під час тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ.
Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про проблеми під час переговорів між Україною, США та РФ. Він наголосив, що Україна напряму не отримує інформацію від РФ, а тому невідомо, чи справді країна-агресорка готова закінчити війну.
Про це він сказав у коментарі ВВС.
«Путін говорить з Трампом про щось. Ми потім отримуємо інформацію від США. Так само ми передаємо інформацію США, а воно передають РФ. Американці роблять цю атмосферу за рахунок того, що вони знаходять слова до рускіх і до українців. Питання у тому, що ми не отримуємо інформацію один від одного», — сказав український президент.
Володимир Зеленський наголосив, що питання закінчення війни не може полягати у виведенні військ з українських територій.
«Питання, наскільки вірогідним може бути закінчення війни. Якщо нас змушують вийти з наших територій — це ризик для всіх», — сказав він.
Нагадаємо, Зеленський пояснив, що буде перемогою України у війні.