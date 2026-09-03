Переговори України та РФ «на паузі»: у Туреччині пояснили причину і назвали винного

Переговори між Україною та РФ / © ТСН

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Посол України в Туреччині Наріман Джелял перекладає відповідальність за «паузу» у переговорах щодо завершення війни на Росію. Він стверджує, що всі сторони готові сісти за стіл переговорів, крім РФ.

Про це дипломат сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

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За його словами, в Анкарі заморожування мирних переговорів з Росією у Туреччині сприймають тривожно.

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«Не варто, напевно, використовувати термін „негативно“, тому що турецькі дипломати загалом дуже добре розуміють, що відбувається, — що це замороження чи пауза в перемовинах спричинені російською стороною», — зазначив посол.

Єдиним напрямком, де попри паузу вдалося досягти помітного прогресу, стало звільнення українських військовополонених та частини цивільних.

«Ми звільняли чи обмінювали наших людей і до того, і після того, але тут справді відбулося суттєве кількісне зростання», — розповів посол України.

Туреччина продовжує закликати Київ та Москву до переговорів

Дипломат наголосив, що Анкара продовжує закликати Україну та Росію до переговорів. Особливо актуальним це питання стало на тлі загострення безпекової ситуації в Чорному морі. Однією з найбільш чутливих для Туреччини тем стала загибель її громадян — моряків — унаслідок атак на комерційні судна.

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Водночас Джелял зазначив, що Туреччина змушена реагувати на російські удари по українській портовій інфраструктурі та цивільних суднах.

«Однак ми чесно кажемо, що постійні удари росіян по нашій портовій інфраструктурі, по комерційних суднах змушують нас діяти дзеркально, відповідаючи на ці атаки», — пояснив посол.

Він додав, що подальша ескалація не відповідає інтересам турецької сторони, саме тому Анкара наполегливо закликає сторони зустрічатися та продовжувати діалог.

Росія відмовляється від переговорів

Джелял наголосив, що Україна не відмовляється від переговорів. За його словами, президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, зокрема під час розмов із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, про готовність зустрітися з очільником Кремля саме на території Туреччини.

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Водночас посол вважає, що переговори на рівні нижче за зустріч лідерів держав наразі є малоефективними.

«Зрештою, ми впираємося в небажання Росії домовлятися. Турки готові, ми готові, американці готові. Всі готові, окрім безпосередньо очільника Кремля та його оточення», — підсумував Джелял.

Мирні переговори між Україною та РФ — останні новини

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним заявив, що той начебто готовий до миру в Україні.

Втім, попри оптимістичну заяву турецького президента, Путін відкинув мир в Україні. Він заявив, що світ живе за законами дарвінівської конкуренції, де виживає найсильніший, натякаючи, що РФ продовжить агресію проти України, і не тільки.

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