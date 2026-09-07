Переговори України та США: Зеленський назвав пріоритети та анонсував наступні зустрічі

Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою за підсумками зустрічей у Києві з представниками президента США.

Про це Зеленський написав у Telegram.

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За словами глави держави, сторони провели три раунди переговорів. До зустрічей також долучилися представники країн E3 — Франції, Великої Британії та Німеччини.

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Зеленський зазначив, що окремо напередодні провів особисті переговори з Віткоффом та Кушнером за підсумками дня.

«Найголовніше — продовжувати активно й спільно працювати разом, щоб дипломатія була», — наголосив президент.

Під час наради сторони предметно обговорили потреби України у протиповітряній обороні, технологічну співпрацю з партнерами, а також підготовку необхідного зимового пакета.

Зеленський підкреслив, що міжнародні партнери знають, які рішення можуть бути ефективними та мають бути реалізовані до початку зими.

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Україна та союзники координують подальші кроки, готують нові зустрічі та дипломатичні контакти.

«Українські пропозиції конструктивні, і так буде завжди», — заявив президент.

Раніше ми писали, що США позитивно оцінюють результати візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва і вже готують наступний раунд переговорів. У Білому домі розглядають Генеральну асамблею ООН як можливий майданчик для продовження переговорного процесу. Під час візиту американські представники провели переговори з Володимиром Зеленським та українською делегацією. Сторони обговорювали шляхи завершення війни та подальші кроки дипломатії. Україна, США та європейські партнери домовляються продовжити координацію та підготувати нові зустрічі.

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