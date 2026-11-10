Переговори в Абу-Дабі: домовилися про масштабний обмін полоненими вже незабаром — ЗМІ

Масштабний обмін полоненими відбудеться незабаром / © Телеграм-канал Кирила Буданова

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В Абу-Дабі тривають тристоронні мирні переговори України, США та Росії. За результатами першого дня, 10 листопада, вдалося домовитися про «масштабний обмін полоненими найближчим часом».

Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на джерело в делегації.

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Деталей наразі немає. Офіційно сторони про не це заявляли.

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Варто зауважити, що попередній обмін військовополоненими відбувся 23 жовтня. Тоді Україна повернула 270 людей. Зокрема, серед них дев’ятеро цивільних. Наймолодшому звільненому — 24 роки, найстаршому — 63.

Додому повернулися нацгвардійці, зокрема, з «Азову», прикордонники, тероборонівці, військовослужбовці ВМС, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та Державної спеціальної служби транспорту.

Значна частина звільнених захисників боронила Маріуполь. Також повернулись воїни, які захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямках.

Серед тих, хто повернувся, п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці у липні 2022. Окрім того, є й бійці, які потрапили в полон ще 2018-го та 2020 року.

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Переговори в Абу-Дабі — головне:

10–11 листопада в Абу-Дабі проходять тристоронні мирні переговори України, США та Росії за участю європейських партнерів. Раніше Володимир Зеленський назвав ключові теми мирних переговорів. Зокрема, це припинення вогню, суверенітет і територіальна цілісність України.

Переговори 10 листопада тривали близько чотирьох годин. Делегації обговорили гарантії безпеки для України, РФ та Європи. Джерело у делегації заперечило інформацію, що американські переговірники пропонували змінити адміністративні межі Донецької та Луганської областей.

Вже зранку 11 листопада переговори продовжаться.

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