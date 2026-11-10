Переговори в Абу-Дабі: Росія погрожує розширенням війни, а Трамп готовий перекроїти безпеку Європи під Путіна

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У вівторок, 10 листопада, в Абу-Дабі проходять перші за дев’ять місяців тристоронні переговори США-Україна-Росія. Хоча Кремль, за словами багатьох експертів, міг в останній момент відмовитися від участі. Адже зустріч проходить через тиждень після проміжних виборів до Конгресу. Республіканці, нагадаємо, зазнали нищівної поразки, а демократи здобули більшість одразу в двох палатах. Тож від січня наступного року, коли новообраний Конгрес почне свою роботу, Трамп не зможе виконати жодної домовленості з Путіним.

ТСН.ua вже писав, що після поразки на виборах чинний президент США перетворився на «кульгаву качку». Не дивлячись на це Москва від переговорів в Абу-Дабі не відмовилася. Минулого тижня, після зустрічі Трампа з Кирилом Дмітрієвим, помічником Путіна, під час візиту української та російської делегацій до Вашингтона, американська сторона вийшла з доволі провокаційною заявою. Президент США та його спецпредставник і зять Джаред Кушнер заявили про підготовку угоди, яка стосуватиметься не лише України, а й нової архітектури безпеки Європи.

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Тож чого очікувати від перших за дев’ять місяців переговорів між Україною та Росією за посередництва США, які відкрито стали на бік Кремля? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

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«Прекрасна» угода Трампа: нова архітектура безпеки Європи

Після нищівної поразки республіканців й особисто Трампа на проміжних виборах до Конгресу багато експертів попереджали, що тепер американський президент може ще більше зосередитися на зовнішній політиці, бо це майже все, що у нього залишилося. Й дійсно, ми це частково бачимо по тому, як у Білому домі, поки що на словах, обговорюють з росіянами угоду про нову архітектуру безпеки в Європі.

Американське бачення такої угоди — п’ять основних цілей — які Кушнер виклав в Х після консультацій з натовськими, європейськими та українськими представниками в Брюсселі минулого тижня:

постійні консультації з питань безпеки;

надійний зв’язок на випадок криз, щоб запобігати загостренню конфліктів;

більша прозорість у військовій сфері;

взаємні кроки, щоб знизити ризики ескалації;

довгострокова безпека й стабільність у Європі.

У розумінні Кремля — це відхід НАТО «на кордони» 1997 року — вимога, яку озвучив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков ще в грудні 2021 року, надіславши до США та Альянсу відповідні документи. Як пише видання Politico, яке поспілкувалося з 12-ма посадовцями НАТО та ЄС, деякі союзники побоюються, що «великий і прекрасний» план Трампа щодо європейської безпеки може стосуватися рішення Сполучених Штатів про перегляд чисельності американських військ в Європі, яке очікується в грудні.

«НАТО не становило загрози для Росії у 2021 році, і не становить загрози для Росії зараз. Путін не має права вето щодо європейської безпеки. Поки що вони просто вдають, що ведуть переговори, бо ми не бачили жодної доброї волі з російської сторони», — зазначила очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас.

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Рябков, який у російському МЗС курує взаємодію з Північною Атлантикою та контроль над озброєннями, вперше візьме участь у цих тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Bloomberg зазначає, що таким чином Кремль підвищує рівень своєї делегації в Абу-Дабі. Проте навряд чи це правильний висновок. Із російського боку буде ще один заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін, який завжди бере участь у таких переговорах. А от включення ще й Рябкова може свідчити про готовність Вашингтона до ще більших поступок Москві.

Що обговорять в Абу-Дабі: припинення вогню не буде

Напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, Москва вкотре зухвало й цинічно пригрозила Європі війною. Причому зробив це Рябков, додавши, що ця війна буде «дуже короткою». Як вже заявили в Кремлі, переговори відбудуться без участі Європи. Проте, як би Москва інформаційно не хотіла представити, що США та РФ визначатимуть нову європейську архітектуру безпеки без європейських представників, в ОАЕ вони все ж будуть. Спецпредставники президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф зустрінуться з європейськими посадовцями — Франції, Німеччини, НАТО та Єврокомісії — перед початком тристоронніх перемовин.

Як пише The New York Times, припинення вогню в Абу-Дабі обговорюватися не буде. Натомість Reuters, посилаючись на американських переговірників, зазначає, що Зеленський і Путін можуть бути готовими до компромісу щодо територіального питання, шляхом невеликих поступок з обох боків. Київ, як додає видання, отримає припинення війни, гарантії безпеки та дорожню карту для вступу до ЄС.

У нещодавньому інтерв’ю CBS Трамп заявив, що після завершення війни Україна, ймовірно, збереже незалежність і свободу, проте матиме «трохи іншу форму». Держсекретар Марко Рубіо додав, що США розглядають різні варіанти гарантій безпеки для Києва, в тому числі за зразком статей 4 та 5 НАТО про консультації та колективну оборону. Проте остаточного рішення щодо цього ще немає. Й, нагадаємо, що раніше адміністрація Трампа пов’язувала надання гарантій безпеки з територіальними поступками з боку України.

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Коментарі експертів: США не змінили позицію

У коментарі ТСН.ua директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик сказав, що, на жаль, не бачить передумов для прогресу щодо так званого «мирного процесу», враховуючи поразку республіканців на проміжних виборах до Конгресу. За його словами, позиції сторін не змінилися, як не відбулося й змін у позиції формального посередника — США.

«Немає інформації про якісь свіжі ідеї з боку Вашингтона. А без таких ідей, відповідних дій, мирна дипломатія не запрацює. Бажання тиснути на Москву або/і підтримати Україну не вбачається. Я особисто не очікую якихось якісних змін в позиції саме президента (Трампа — Ред.) з цих питань. Подивимося, чи він захоче спробувати продовжити поглиблення співпраці з Москвою, чи-то тиснути далі на Україну. Можливо, що, ні, через призму нещодавніх виборів і підвищеної уваги до цієї теми. Але навряд чи це змінить позицію США в позитивний бік для України», — додає Володимир Дубовик.

З іншого боку, на думку Марії Золкіної, голови напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», асоційованої дослідниці LSE Ideas, поразка Трампа на проміжних виборах до Конгресу послаблює й самого Путіна.

По-перше, у Кремлі розраховують, що Трамп і його спецпосланці купляться на ідею ширшої угоди, за якою на поступки має піти не лише Україна, а й Європа.

По-друге, Путін розраховує, що Європа пересвариться всередині, а президент США, очевидно, звинуватить Україну та Європу в непоступливості.

«Катастрофічна поразка на виборах однозначно послаблює Трампа, який стає малоцікавим й маловпливовим гравцем для Путіна. Але Путін однозначно спробує погратися жагою Трампа до перемоги, створюючи ілюзію, що „велика угода“ могла б бути можливою, якби Європа та Україна на це погодилися. Трамп зі свого боку теж буде не менш охочим і ласим до зовнішньополітичних перемог, якими б він міг балансувати проблеми з неможливістю управляти країною у внутрішній політиці на тлі розслідувань, які готують демократи щодо його незаконних дій протягом перших двох років його другого президентського терміну», — додає в коментарі ТСН.ua Марія Золкіна.

Дата публікації 22:45, 08.11.26 Кількість переглядів 38 Без поступок Кремлю: з якими козирями українська делегація летить на переговори

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