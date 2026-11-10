Мирні переговори в Абу-Дабі / © ТСН

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Сьогодні, 10 листопада, розпочинаються мирні переговори України та Росії за участю США, що пройдуть в Абу-Дабі (ОАЕ). Вони триватимуть два дні — впродовж 10 та 11 листопада.

ТСН ділиться актуальними оновленнями щодо перебігу переговорів.

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Україна розпочала зустрічі в Абу-Дабі

Очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров повідомив, що Україна вже розпочала зустрічі в межах мирних переговорів в Абу-Дабі.

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«Перша зустріч — з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, до яких також долучаться спецпредставники США — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Звіримо позиції та скоординуємо кроки перед наступним етапом переговорів», — пише Умєров.

Далі відбудуться перемовини з РФ та США.

Україну представляють Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Пріоритетами України на переговорах визначено:

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Припинення бойових дій. Надійні післявоєнні гарантії безпеки. Економічне відновлення і розвиток України. Гуманітарні кроки.

Заяви Буданова та Арахамії перед мирними переговорами в Абу-Дабі

Зранку 10 листопада очільник Офісу Президента Кирило Буданов опублікував фото та коротке повідомлення перед початком мирних переговорів:

«Довга дорога, попереду багато складної роботи, але головне — потрібні конкретні результати».

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зазначив, що Україна нічого не очікує від першого раунду переговорів в Абу-Дабі, але має очікування від другого. Про це він заявив журналістам DW.

Склад делегацій на мирні переговори в Абу-Дабі

Стали відомі повні поіменні склади делегацій України, ключових країн Європи, НАТО, Євросоюзу та Росії, які беруть участь у тристоронніх переговорах щодо завершення війни 10–11 листопада в Абу-Дабі.

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Українську делегацію представляють:

Очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця Заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія Фаховий аналітик від Служби зовнішньої розвідки.

Європу на перемовинах представляють високопосадовці та дипломатичні радники провідних країн: Гюнтер Зауттер — радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Емманюель Бонн — радник президента Емманюеля Макрона, Джонатан Пауелл — радник прем’єра Великої Британії Кіра Стармера та Фабріціо Саджо — радник прем’єрки Італії Джорджі Мелоні.

Від міжнародних інституцій та Альянсу до переговорної групи увійшли керівник апарату генсека НАТО Марка Рютте — Джеффрі ван Леувен, глава кабінету голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн — Бйорн Зайберт, а також головна радниця із зовнішньої політики президента Європейської ради Антоніу Кошти — Анна-Марія Бура.

Російську делегацію очолив помічник Путіна Володимир Мединський. До основного складу делегації РФ також увійшли заступник очільника МЗС Сергій Рябков та начальник служби оперативної інформації ФСБ Олексій Комков.

Окрім того, від російської сторони сформовано експертну групу, до якої залучені заступник начальника оперативного управління Генштабу Юрій Жигарловський, керівник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Дмитро Мінаєв та директор департаменту МЗС РФ з питань контролю над озброєннями Олег Постников.

Путіну хочуть «намалювати» перемогу без Донбасу

Останні заяви Дональда Трампа про швидку «велику угоду» викликають серйозне занепокоєння у Києві та Європі, адже мало хто вірить у відкриття вікна для реальної дипломатії. За даними The Economist, квапитися американських переговірників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера змушують результати проміжних виборів у США та ризик розслідувань.

Водночас Україна скептично оцінює шанси на прорив і вважає, що Путін прагне продовжувати війну цієї зими, знищуючи критичну інфраструктуру України. Росія показала «гнучкість» у переговорах лише після того, як США запропонували включити до порядку денного ширші питання європейської безпеки.

Критики вважають, що це дає Москві важіль для висунення нереалістичних вимог і затягування війни під виглядом дипломатії. Попри це, реальним мінімальним результатом перемовин можуть стати локальні припинення вогню та обміни полоненими на менш критичних ділянках фронту.

Щоб спокусити Кремль на угоду, американці пропонують суперечливі рішення: повернення РФ на європейські енергетичні ринки та «картографічну хитрість». Вона полягає у зміні адміністративних кордонів України, аби Росія могла заявити про «повний контроль» над Донбасом без фактичного захоплення тих міст, які досі утримують ЗСУ. Україна та її європейські партнери виступають категорично проти таких ідей.

Фінансове забезпечення повоєнної безпеки — ще одна проблема. Україна наполягає на масштабній військовій та фінансовій допомозі протягом 10 років для утримання 800-тисячної армії та відновлення країни. Америка вважає такі витрати надмірними і наполягає на достатності власних гарантій, а готовність Європи брати на себе такі фінансові зобов’язання залишається під питанням.

«Гнучкість» України та РФ у питанні Сходу

Напередодні тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі 10–11 листопада з’явилася інформація про зрушення у позиціях Києва та Москви. Попри радикальні публічні заяви щодо приналежності східних областей, посадовці зі США у коментарі BBC зазначили, що за зачиненими дверима обидві сторони демонструють певну поступливість щодо майбутнього статусу цих територій.

Головним розколом залишається доля Донеччини. Російська сторона наполягає на передачі їй під контроль усієї території регіону, тоді як українське керівництво прагне зафіксувати лінію бойових дій, аби зберегти оборонно важливі рубежі.

За переконанням американських дипломатів, досягти територіального компромісу неможливо окремо від створення нової глобальної карти безпеки. Обидва блоки питань нерозривно пов’язані, тому жодне з рішень не може бути ухвалене окремо від іншого.

Для Києва під цією системою розуміють перш за все дієві зобов’язання партнерів захистити країну від повторного нападу. Натомість Кремль намагається використати переговори для витіснення НАТО зі Східної Європи. Американський проєкт пропонує систему деескалації, кризові лінії зв’язку та повернення до роботи Ради НАТО-Росія.

Чого хочуть США від переговорів в Абу-Дабі

Сполучені Штати планують звернутися до Росії з питанням, чи погодиться Москва на гарантії безпеки для України в межах потенційної мирної угоди про завершення війни. Про це пише Politico з посиланням на американських посадовців.

Вашингтон має намір офіційно з’ясувати ставлення Москви до ініціативи надати Україні гарантії на зразок статей 4 та 5 Статуту НАТО. Водночас поки незрозуміло, як саме забезпечити такі зобов’язання поза межами НАТО, а територіальні вимоги Росії досі не узгоджені.

Politico припускає, що Володимир Путін навряд чи підтримає ініціативу, адже вона може передбачати посилення військової присутності біля кордонів РФ. Раніше російський диктатор вимагав відмови України від НАТО та обмеження війська, що президент Володимир Зеленський категорично відкинув.

Представники адміністрації Дональда Трампа вважають, що без участі європейських держав досягти припинення війни буде складно. Вони позитивно оцінюють залучення європейських партнерів і схвально відгукнулися про нещодавню спільну телефонну розмову за участю Путіна, президента Фінляндії та прем’єр-міністра Норвегії, яка була узгоджена з Києвом.

Тим часом європейські лідери намагаються сформувати власний дипломатичний канал для безпосереднього спілкування з Москвою. Колишній фінський чиновник Джоел Ліннайнмякі зазначив, що Європа поступово відходить від політики відмови від контактів із Путіним і більше не хоче покладатися лише на посередництво американської адміністрації.

Західні ЗМІ розкритикували адміністрацію Трампа та її дії перед переговорами

У The Washington Post розкритикували переговорний план США, зазначаючи, що переговорники Трампа потрапили у пастку Кремля. Заклик до створення «ширшої архітектури європейської безпеки» в межах мирної угоди на переговорах в Абу-Дабі викликав занепокоєння європейських чиновників та експертів, які вважають, що це формулювання повністю перегукується з тезами Кремля.

Видання наголошує, що Росія вже святкує стратегічну перемогу, адже Путін давно намагається виправдати вторгнення нібито загрозою з боку НАТО. Подібні обговорення створюють враження, що адміністрація Трампа підтримує безпідставні заяви Москви та поступається її вимогам щодо впливу на безпеку Європи. Європейські чиновники наполягають: Росія повинна припинити війну до розгляду будь-яких питань безпеки континенту.

Переговорну групу США очолюють Стів Віткофф та Джаред Кушнер, чий брак досвіду викликає застереження у фахівців. Деніел Фрід, колишній помічник держсекретаря США, зауважив, що переговорники не прислухаються до професіоналів і не розуміють, з чим мають справу, адже розмови про повоєнну європейську архітектуру є виключно російським наративом.

Посадовці служб безпеки побоюються, що Росія користується недосвідченістю спецпосланців Трампа, які вже пропонують перспективу ділових угод ще до укладення угоди про припинення вогню.

Експерти нагадують, що стратегічні угоди та архітектура безпеки між Росією та Заходом існували й раніше, поки сама Москва їх не зруйнувала вторгненням в Україну та Грузію. На думку аналітиків, в основі дій американських посланців лежить помилкова передумова, ніби війна — це лише непорозуміння, а РФ має законні інтереси безпеки.

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