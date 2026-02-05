Переговори в Абу-Дабі: Зеленський зробив заяву про наступну зустріч

Зеленський / © Facebook/Володимир Зеленський

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про подальший етап переговорів в Абу-Дабі. Так, наступна зустріч відбудеться вже найближчим часом.

Про це український лідер повідомив журналістам у межах зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Глава держави зафіксував: наступна зустріч переговорних команд в Абу-Дабі відбудеться найближчим часом.

«Раз звучить зараз тривога, це говорить про те, що про закінчення війни не домовилися. Я думаю, це нам з вами зрозуміло», — сказав він.

Нагадаємо, Зеленський розповів деталі другого раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії. Зустрічі відбулися 4–5 лютого в Абу-Дабі.

Очільник держави вкотре наголосив: наша українська позиція дуже чітка — війну треба завершувати в реальності, і саме РФ має продемонструвати готовність.

«І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями — гарантіями безпеки, своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалося — щоб люди в Україні це відчували, — що ситуація справді йде до миру, до закінчення війни», — сказав він.

Наразі ж росіяни використовують усе собі на користь і продовжують завдавати ударів.