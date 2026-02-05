- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 719
- Час на прочитання
- 1 хв
Переговори в Абу-Дабі: Зеленський зробив заяву про наступну зустріч
Зеленський зазначив, що домовленості про закінчення війни зараз, вочевидь, немає.
Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про подальший етап переговорів в Абу-Дабі. Так, наступна зустріч відбудеться вже найближчим часом.
Про це український лідер повідомив журналістам у межах зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Глава держави зафіксував: наступна зустріч переговорних команд в Абу-Дабі відбудеться найближчим часом.
«Раз звучить зараз тривога, це говорить про те, що про закінчення війни не домовилися. Я думаю, це нам з вами зрозуміло», — сказав він.
Нагадаємо, Зеленський розповів деталі другого раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії. Зустрічі відбулися 4–5 лютого в Абу-Дабі.
Очільник держави вкотре наголосив: наша українська позиція дуже чітка — війну треба завершувати в реальності, і саме РФ має продемонструвати готовність.
«І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями — гарантіями безпеки, своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалося — щоб люди в Україні це відчували, — що ситуація справді йде до миру, до закінчення війни», — сказав він.
Наразі ж росіяни використовують усе собі на користь і продовжують завдавати ударів.