Переговори з дияволом: Трамп бачить шанс на угоду, поки Путін тягне час і збирає ракети

Під час слухань у Сенаті цього тижня держсекретар Марко Рубіо заявив, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть до ОАЕ на черговий раунд консультацій між Україною та Росією. Втім він не виключив присутність США на рівні інших посадовців. Пізніше Дональд Трамп додав, що Україна та Росія можуть укласти угоду навіть без американських представників. Хоча, за словами Володимира Зеленського, через напружену ситуацію між США та Іраном дата та місце чергових переговорів можуть взагалі змінитися.

Стів Віткофф вважає, що на попередньому раунді переговорів 23-24 січня в Абу-Дабі вдалося досягти значного прогресу, попри черговий масований російський обстріл Києва, який знову залишив без опалення половину житлового фонду столиці. Проте, на думку Дональда Трампа, сторони наближаються до врегулювання, і є шанс на успіх та угоду. Днями американський президент розповів, що особисто попросив Путіна не завдавати ударів по Києву та іншим українським містам під час сильних морозів. У Кремлі підтвердили, що на прохання Вашингтона Москва погодилася не бити по Україні до 1 лютого. Хоча саме від цієї неділі очікується суттєве зниження температури — в Києві буде до 23 градусів морозу.

Тож чого очікувати від чергових переговорів з агресором? Чому адміністрація Трампа знову потрапила в російську пастку? Та що про це думають в Європі? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

«Формула Анкориджа»: США кажуть про території

Західні ЗМІ повідомили, що в суботу, 31 січня, спецпредставник Путіна Кирило Дмітрієв проведе переговори з американською стороною в Маямі. З ким саме він зустрічатиметься та про що говоритиме невідомо. Проте аналогічних зустрічей з українськими переговірниками в американців не заплановано.

На слуханнях у Сенаті Марко Рубіо серед іншого також повідомив, що залишилося лише одне неврегульоване питання — це «територіальні претензії на Донецьк». Йдеться про «дух» чи «формулу Анкориджа» — вимогу Росії про вихід Сил оборони України з територій Донецької та Луганської областей, які російська армія не контролює.

В інтервʼю ТСН.ua колишній радник міністра оборони Німеччини, експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге припустив, що до Аляски (саміту Трампа та Путіна в Анкориджі в серпні 2025 року — Ред.) та на Алясці американці давали росіянам обіцянки, які зараз не можуть виконати.

«Все, що ви чуєте від Ушакова (помічника Путіна Юрія Ушакова — Ред.), вказує на те, що Трамп, можливо, пообіцяв Путіну, що той отримає Донбас», — вважає Ніко Ланге.

ТСН.ua вже писав, як американські ЗМІ цього тижня повідомляли, що Білий дім дав зрозуміти Києву: гарантії безпеки США залежатимуть від згоди України на територіальні поступки. І хоча згодом в адміністрації Трампа це спростували, у Кремлі від «формули Анкориджа» відмовлятися не збираються. Й схоже, що в адміністрації Трампа дійсно вважають, що Путін припинить бойові дії, якщо Сили оборони України вийдуть із Донбасу.

Крім того, судячи з заяв посадовців Білого дому й самого Дональда Трампа, там повірили в російську брехню про те, що перемога Москви в цій війні неминуча, скільки Україні не допомагай, просто з огляду на розміри та кількість населення Росії, попри вагомі докази й факти, що це спростовують. Наприклад днями Міноборони Естонії заявило, що в січні швидкість просування російських військ на полі бою знизилася. Й Пентагону теж про це добре відомо.

Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за те, що він попросив Путіна призупинити удари по Києву. Щодо сумнозвісної «формули Анкориджа», за словами українського президента, офіційної інформації про домовленості на Алясці немає, але у Києва є розуміння, про що там могло йтися.

«Зрештою всі все дізнаються, це питання часу. Ті складні питання, які ми сьогодні обговорюємо, є дуже складними саме через те, що вони були в якомусь форматі обговорені раніше (Трампом і Путіним — Ред.). Якщо зустріч у них була тільки одна, не складно зрозуміти, що під час зустрічі на Алясці говорили напевно про Донбас, і також про те, що взагалі робити з тимчасово окупованими територіями, і, думаю, про заморожені російські активи», — вважає Володимир Зеленський.

Відповідь Європи: не дивлячись на втрати Росія не зупиниться

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що європейці мають бути повноцінно залучені до обговорень в Абу-Дабі, які їх безпосередньо стосуються. За інформацією Financial Times, європейські союзники вже суттєво збільшили обмін розвідданими з Україною, щоб відповідно зменшити залежність Києва від отримання таких даних зі США. Як відомо, разом із постачанням певних видів озброєнь, особливо ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot, обмін розвідданими — основний важіль тиску Америки на Україну.

Минулого року адміністрація Трампа призупиняла обмін розвідданими й постачання Києву критичних видів озброєнь. Проте, за оцінкою експертів, щоб допомогти Силам оборони України стабілізувати фронт і посилити позицію Києва за переговорним столом, європейським країнам треба не лише посилювати санкційний тиск на Росію й почати нарешті блокувати її танкери «тіньового флоту» в Балтійському морі, а й суттєво збільшити фінансування військових потреб України та її власного оборонного виробництва.

Поки що Європа навіть не ставить собі таку мету. Минулого року The Economist писав, що протягом 2026-2029 років Україна потребуватиме близько $400 млрд. На саміті в грудні минулого року, як відомо, Євросоюз ухвалив рішення про надання Україні безповоротної позики на 90 млрд євро. Це послаблює не лише переговорну позицію Києва, а й аргументи Європи в діалозі з адміністрацією Трампа.

Не є секретом, що відносини між Європою та Америкою від початку другого президентського терміну Трампа, мʼяко кажучи, досить напружені. Цьогорічний всесвітній економічний форум у Давосі продемонстрував, що чинна американська адміністрація вважає, що Європа просто використовує США. Власне, це прослідковується й у їхніх заявах. Наприклад сенатор-республіканець Том Тілліс в нещодавньому інтервʼю Politico заявив:

«Частково розчарування президента (Трампа — Ред.) полягає в тому, що протягом перших 20 років цього століття наші союзники по НАТО недофінансували Альянс на $2 трлн. Цікаво, якби ці країни платили мінімум 2% від свого ВВП, чи була б Україна (війна Росії проти України — Ред.) взагалі?».

У великому звіті Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) про хід війни Росії проти України, експерти зазначають, що від лютого 2022 року втрати Росії складають майже 1,2 млн солдатів. Це більше, ніж втрачала будь-яка велика держава в будь-якій війні від часів Другої світової. Лише у 2025 році втрати росіян на фронті складали 35 тис. на місяць. Проте, попри величезні втрати та проблеми в економіці, аналітики переконані, що Путін затягуватиме переговори й продовжуватиме війну, навіть якщо це означатиме ще мільйони вбитих.

«Якщо Москва продовжуватиме зволікати з (реальними — Ред.) мирними переговорами, США та Європа мають надати Україні більш сучасну та далекобійну зброю, міни, інженерні можливості та інше обладнання. Допомога США може надходити через PURL (ініціатива європейських країн-членів НАТО щодо закупівлі зброї, у тому числі зі США, коштом Європи для потреб України — Ред.)», — зазначається в звіті CSIS. Хоча навряд чи ця американська адміністрація надаватиме пряму військову допомогу Україні.