Переговори з Макроном та запуск нової коаліції: Зеленський прибув до Парижа (відео)

Володимир та Олена Зеленські прибули до Франції / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де проведе низку стратегічних перемовин, спрямованих на зміцнення оборонних спроможностей України. Головним пріоритетом візиту стане посилення протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

Презентація нової протиракетної системи

За словами Президента, під час візиту Україна вперше представить міжнародним партнерам свою Антибалістичну програму. На спеціальну зустріч зберуться лідери держав, радники з питань національної безпеки, а також представники провідних оборонних компаній країн, які здатні зробити конкретний внесок у побудову нової антибалістичної системи України.

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«Сьогодні тут відбудуться важливі перемовини, які можуть відкрити для України значно більше можливостей для зміцнення захисту», — наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, український лідер проведе двосторонню зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном та долучиться до засідання Коаліції охочих, щоб надати нову динаміку цьому оборонному формату.

Програма першої леді та участь українських воїнів у параді

Паралельно у Парижі запланована зустріч першої леді Олени Зеленської з новим Генеральним директором ЮНЕСКО. Сторони обговорять розширення стратегічного партнерства та співпраці між організацією та Україною.

Глава держави також подякував Франції за історичну підтримку та повідомив, що українські військовослужбовці візьмуть участь в офіційному параді з нагоди національного свята Франції — Дня взяття Бастилії.

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Дата публікації 14:57, 13.07.26 Кількість переглядів 3 Зеленський з першою леді прибули до Франції

Нагадаємо, союзники на саміті у Парижі готують нове рішення щодо ППО України на тлі зміни ситуації на фронті.

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