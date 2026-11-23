Чи можливий діалог Зеленського та Путіна / © ТСН

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Процес мирного врегулювання війни в України наразі заблокований, оскільки Росія не відмовляється від загарбницьких планів, зокрема, окупації Слов’янська та Краматорська. Зупинити бойові дії без примусу Москви неможливо. Попри це спробувати організувати безпосередні переговори між президентом Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним доцільно, навіть якщо ймовірність успіху є мінімальною.

Таку думку висловив народний депутат від фракції «Слуга народу» Олег Дунда в етері «Київ24».

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Мета Москви — підкорення України та розділення Європи

За словами парламентаря, за останній рік у прогресі мирних переговорів не змінилося нічого, а сторони фактично тупцюють на місці. Дунда наголошує, що відсутність прогресу зумовлена не позицією Києва, а діями російського керівництва, що підтверджують останні заяви як з Москви, так і з Вашингтона.

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Головна причина блокування діалогу полягає в тому, що агресор досі вірить у здатність реалізувати свої загарбницькі амбіції, які виходять далеко за межі окремих українських міст — йдеться про глобальний перерозподіл сфер впливу.

Політик переконаний, що Кремль наполягатиме на продовженні бойових дій, доки не досягне бажаного або не зазнає поразки.

Нардеп зауважив, що Володимир Зеленський прагне використати будь-яку можливість для врегулювання ситуації та переговорів із Путіним. Навіть якщо ймовірність успіху вкрай низька, такий крок необхідний, аби згодом не виникало запитань щодо втрачених нагод.

«Завжди є маленькі шанси. І в такому разі президент вважає, що потрібно, навіть якщо вони мізерні, спробувати ними скористатися. Це однаково нічим не завадить», — пояснив логіку депутат.

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Олег Дунда підкреслює, що агресор готовий зупинитися лише на власних умовах. Цей план передбачає перерозподіл європейського континенту та втрату української державності.

«Умови достатньо прості. Розділення Європи. І в цьому разі фактично Україна стає частиною російської імперії», — підсумував парламентар.

У Путіна заговорили про тристоронні переговори

Нагадаємо, що у Кремлі заговорили про можливість проведення нових тристоронніх переговорів щодо війни в Україні за участю України, США та Росії.

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитують російські ЗМІ, наступний раунд перемовин може відбутися вже найближчим часом.

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Водночас речник Кремля зазначив, що конкретних дат проведення цієї зустрічі наразі немає. Основним майданчиком для переговорів у Москві розглядають Абу-Дабі, проте не виключають й інших варіантів.

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