Переховувалися 5 років: затримали членів банди, яка нападала на банки та інкасаторів у Запоріжжі

Переховувалися 5 років: затримали членів банди, яка нападала на банки та інкасаторів у Запоріжжі

СБУ затримала трьох членів злочинного угруповання.

СБУ затримала членів злочинного угруповання, яке здійснило низку тяжких злочинів та майже 5 років переховувалося від правоохоронців.

Про це повідомляють на сайті відомства.

В результаті спецоперації затримали трьох осіб, які в 2016 році скоїли серію нападів на філіали банківських установ та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі.

5 років зловмисники переховувалися від слідства на базі у Донецькій області. Цей об’єкт має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження.

За межами бази вони використовували документи загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби.

Злочинне угруповання постійно мало при собі бойову вогнепальну зброю, ручні гранати та в будь-який момент було готове вчинити збройний опір правоохоронцям.

"Загалом злочинне угруповання складалося з семи осіб. Двоє із них загинули від отриманих поранень ще у 2016 році, коли чинили збройний опір правоохоронцям, а ще двоє – були затримані раніше та перебувають під запобіжним заходом. В ході силової спецоперації СБУ зловмисників затримали", -повідомили в СБУ.

Наразі фігурантам обирається міра запобіжного заходу та проводяться дії, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до їх протиправної діяльності.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала громадянина РФ, який активно сприяв тимчасовій окупації АР Крим.

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