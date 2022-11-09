Переховування у підвалі та 20-годинна дорога: як родина з Броварів пережила жахіття війни

Війна для Ксенії, її чоловіка і маленької Олі почалася в рідних Броварах.
Під час обстрілів та вибухів родина ховалась у підвалі, а Ксенія давала дитині груди, щоб хоч якось заспокоїти маля.
Про це пише UNICEF.Ukraine.
Далі була довга 20-годинна дорога до Чернівців. Адаптація маленької Олі в новому місті теж проходила непросто. І тут грудне вигодовування знову стало рятівником.
Повернувшись додому, Ксенія продовжує годувати доньку грудьми та разом із молоком дарує дитині захист, материнську любов і тепло.
Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.
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