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Переховування у підвалі та 20-годинна дорога: як родина з Броварів пережила жахіття війни

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Переховування у підвалі та 20-годинна дорога: як родина з Броварів пережила жахіття війни

Фото: Pexels

Війна для Ксенії, її чоловіка і маленької Олі почалася в рідних Броварах.

Під час обстрілів та вибухів родина ховалась у підвалі, а Ксенія давала дитині груди, щоб хоч якось заспокоїти маля.

Про це пише UNICEF.Ukraine. 

Далі була довга 20-годинна дорога до Чернівців. Адаптація маленької Олі в новому місті теж проходила непросто. І тут грудне вигодовування знову стало рятівником.

 Повернувшись додому, Ксенія продовжує годувати доньку грудьми та разом із молоком дарує дитині захист, материнську любов і тепло.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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Перегляди
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