Переховувався від правосуддя 7 років: затримали мешканця Харкова, який вбив таксиста і втік після вироку суду

Переховувався від правосуддя 7 років: затримали мешканця Харкова, який вбив таксиста і втік після вироку суду

Зловмисник перебував у розшуку кілька років.

Правоохоронці затримали жителя Харкова, який вбив таксиста, а коли отримав вирок утік і переховувався від правоохоронців.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

30-річний чоловік позбавив життя людину, а після винесення вироку вирішив уникнути правосуддя. Вбивство сталося у грудні 2014 року. Зловмисник замовив таксі, а під час поїздки кілька разів вдарив таксиста ножем. Від отриманих поранень останній помер у лікарні.

Після винесення Київським районним судом Харкова вироку, обвинувачений подав апеляцію. Колегія суддів скасувала вирок суду першї інстанції і призначила зловмисникові покарання строком на 12 років.

Він почав переховуватись від відбування призначеного покарання та був оголошений у розшук.

Сьогодні, 22 жовтня, чоловіка затримали у Харкові. Найближчим часом він буде направлений до місць позбавлення волі для відбування покарання.

Нагадаємо, що чоловік та жінка намагалися вбити водія таксі, проте не довели злочин до кінця. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення

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