Переховувався чотири дні: поліція Кривого Рогу затримала підозрюваного у вбивстві знайомого

15 листопада до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка в одній із квартир на території Покровського району. Співробітники відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції встановили, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого 40-річний фігурант здійснив постріл у бік знайомого.

Про це йдеться на сайті Нацполіції.

Завдяки злагодженій роботі слідчих, оперативників кримінальної поліції та поліцейських кримінального аналізу Криворізького районного управління поліції, було встановлено місцеперебування підозрюваного. Його затримали у процесуальному порядку.

Слідчі, за погодженням із Криворізькою північною окружною прокуратурою, повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння з багатоповерхівки загинув 11-річний хлопець.

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