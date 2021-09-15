Переховувався у лісах: на Хмельниччині затримали злочинця, який намагався вбити сестру і її чоловіка

Переховувався у лісах: на Хмельниччині затримали злочинця, який намагався вбити сестру і її чоловіка

Чоловік та жінка отримали поранення і були госпіталізовані.

У вівторок, 14 вересня, поліція у Хмельницькій області затримала 30-річного чоловіка, який намагався вбити рідну сестру та її чоловіка. Зловмиснику вже оголосили про підозру.

Як розповіли у поліції області, 26 серпня в селі Нетечинці під час сімейного конфлікту 30-річний затриманий дістав рушницю і кілька разів вистрілив у бік своєї 40-річної сестри та її чоловіка.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

У результаті чоловік отримав вогнепальне поранення руки, а жінка — грудної клітки. Обох госпіталізували до місцевої лікарні і тільки нещодавно виписали.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Тим часом родич потерпілих після скоєного втік з місця події і два тижні переховувався по довколишніх лісах.

Та 14 вересня працівники поліції розшукали і затримали його. Слідчі вже оголосили чоловіку про підозру за п.1 ч. 2 ст. 115 (через ст. 15) Кримінального кодексу України — Замах на умисне вбивство кількох осіб. Також на період досудового розслідування суд взяв його під варту без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 21-річний львів’янин посеред вулиці до смерті побив перехожого.

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