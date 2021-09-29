"Перехворіють на коронавірус усі": інфекціоністка попередила про пандемію невакцинованих

До лікарні з коронавірусом на сьогодні у 90% випадків потрапляють невакциновані пацієнти.

Через мутацію COVID-19 незабаром ефективність вакцин буде знижуватися, віруси мутуватимуть і уникатимуть імунної відповіді.

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Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповіла лікарка-інфекціоністка консультативно-діагностичної поліклініки Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського Ольга Сахневич.

"Всі вакцини, які ми зараз використовуємо, є високоефективними, навіть проти штаму “Дельта”. Вірус мутує, тому з часом ефективність вакцин може знижуватися. Якщо віруси мутуватимуть, вони уникатимуть імунної відповіді. Таким є прогнозований штам “Мю”. Він або не відповідатиме на вакцинацію, або при клінічних проявах його не можна буде виявити лабораторним тестом", - вважає Ольга Сахневич.

Вона повідомила, що у Китаї та Ізраїлі зараз проводять експериментальні роботи з інтраназальними вакцинами.

Також лікарка додала, що до лікарні з коронавірусом на сьогодні у 90% випадків потрапляють невакциновані пацієнти.

"За статистикою МОЗ, 98% госпіталізованих пацієнтів невакциновані. Ми прогнозуємо, що це буде пандемія невакцинованих. Вакциновані, можливо, й потраплятимуть до лікарень, бо серед них є люди з імунними, автоімунними та онкологічними захворюваннями, з вираженим зниженням імунітету. Якщо вони навіть потрапляють у стаціонар, то в них буде перебіг захворювання середньої важкості. Такі люди на 5-7-й чи 10-й день після стаціонарного лікування виписуються з одужанням на амбулаторне доліковування. Під час весняної хвилі у нас були пацієнти, які лежали у стаціонарі 1,5-2 місяці.", - розповідає інфекціоністка.

Ольга Сахневич наголосила, що вакцини мають високу ефективність у попередженні важких форм і госпіталізацій. Також вона зазначила, що не буде жодної людини, яка не перехворіє.

Нагадаємо, що лікарка Ольга Сахневич говорить, що досягти колективного імунітету буде важко, оскільки коронавірус постійно мутує, а найефективнішим способом запобігти важкому перебігу захворювання залишається вакцинація.

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