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Переказ коштів з мобільного рахунку на банківську картку: як це зробити

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Переказ коштів з мобільного рахунку на банківську картку: як це зробити

Як переказати гроші з мобільного рахунку на картку банку / Фото: pixabay.com

Прості способи, як переказати гроші з мобільного рахунку на картку банку. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Абоненти українських операторів можуть переказувати гроші з мобільного рахунку на картку банку. Як це робити? Є три простих способи.

За допомогою сайту мобільного оператора

Цей спосіб доступний для абонентів lifecell та Київстар. Переказ коштів на банківську картку можливий в першому випадку через розділ "Paycell", а в другому - "Смарт-гроші". Алгоритм дій однаковий:

  • спочатку вводите номер банківської картки;
  • потім номер телефону того, хто буде переказувати кошти;
  • зазначаєте суму платежу;
  • підтверджуєте операцію (на ваш мобільний телефон прийде смс-повідомлення з кодом).

В мобільному застосунку

Ця послуга доступна для абонентів всіх українських операторів. Алгоритм дій не відрізняється і складається з таких кроків:

  • завантажуєте застосунок того оператора, яким ви користуєтесь;
  • зареєструйтесь в застосунку та перейдіть в спеціальну вкладку (Київстар - "Переказ коштів", lifecell - "Переказ на картку" та Vodafone - "Переказ з рахунку");
  • вводите номер банківської картки;
  • вказуєте номер телефону та суму переказу;
  • підтверджуєте операцію (прийде смс-повідомлення з кодом).

СМС-повідомлення

Якщо ви користуєтесь Київстар, тоді цей спосіб для вас доступний. Щоб виконати операцію, потрібно зробити всього кілька кроків:

  • надсилаєте смс-повідомлення на короткий номер 802;
  • в тексті повідомлення вказуєте таке: код послуги (38772), номер банківської картки і суму переказу (все через пробіл).
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