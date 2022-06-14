Як переказати гроші з мобільного рахунку на картку банку / Фото: pixabay.com

Переказ коштів з мобільного рахунку на банківську картку: як це зробити

Переказ коштів з мобільного рахунку на банківську картку: як це зробити

Прості способи, як переказати гроші з мобільного рахунку на картку банку. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Абоненти українських операторів можуть переказувати гроші з мобільного рахунку на картку банку. Як це робити? Є три простих способи.

За допомогою сайту мобільного оператора

Цей спосіб доступний для абонентів lifecell та Київстар. Переказ коштів на банківську картку можливий в першому випадку через розділ "Paycell", а в другому - "Смарт-гроші". Алгоритм дій однаковий:

спочатку вводите номер банківської картки;

потім номер телефону того, хто буде переказувати кошти;

зазначаєте суму платежу;

підтверджуєте операцію (на ваш мобільний телефон прийде смс-повідомлення з кодом).

В мобільному застосунку

Ця послуга доступна для абонентів всіх українських операторів. Алгоритм дій не відрізняється і складається з таких кроків:

завантажуєте застосунок того оператора, яким ви користуєтесь;

зареєструйтесь в застосунку та перейдіть в спеціальну вкладку (Київстар - "Переказ коштів", lifecell - "Переказ на картку" та Vodafone - "Переказ з рахунку");

вводите номер банківської картки;

вказуєте номер телефону та суму переказу;

підтверджуєте операцію (прийде смс-повідомлення з кодом).

СМС-повідомлення

Якщо ви користуєтесь Київстар, тоді цей спосіб для вас доступний. Щоб виконати операцію, потрібно зробити всього кілька кроків: