Переказ коштів з мобільного рахунку на банківську картку: як це зробити

Прості способи, як переказати гроші з мобільного рахунку на картку банку. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.
Абоненти українських операторів можуть переказувати гроші з мобільного рахунку на картку банку. Як це робити? Є три простих способи.
За допомогою сайту мобільного оператора
Цей спосіб доступний для абонентів lifecell та Київстар. Переказ коштів на банківську картку можливий в першому випадку через розділ "Paycell", а в другому - "Смарт-гроші". Алгоритм дій однаковий:
- спочатку вводите номер банківської картки;
- потім номер телефону того, хто буде переказувати кошти;
- зазначаєте суму платежу;
- підтверджуєте операцію (на ваш мобільний телефон прийде смс-повідомлення з кодом).
В мобільному застосунку
Ця послуга доступна для абонентів всіх українських операторів. Алгоритм дій не відрізняється і складається з таких кроків:
- завантажуєте застосунок того оператора, яким ви користуєтесь;
- зареєструйтесь в застосунку та перейдіть в спеціальну вкладку (Київстар - "Переказ коштів", lifecell - "Переказ на картку" та Vodafone - "Переказ з рахунку");
- вводите номер банківської картки;
- вказуєте номер телефону та суму переказу;
- підтверджуєте операцію (прийде смс-повідомлення з кодом).
СМС-повідомлення
Якщо ви користуєтесь Київстар, тоді цей спосіб для вас доступний. Щоб виконати операцію, потрібно зробити всього кілька кроків:
- надсилаєте смс-повідомлення на короткий номер 802;
- в тексті повідомлення вказуєте таке: код послуги (38772), номер банківської картки і суму переказу (все через пробіл).