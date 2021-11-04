Переказав гроші мамі та купив авто: у Тернопільській області чоловік оформив на колегу 280 тис. грн кредиту

Шахраю загрожує до 3 років позбавлення волі.
У Тернопільській області 30-річний чоловік оформив на колегу по роботі кредит у розмірі 280 тис. грн. Його особу встановили.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
Правоохоронці встановили, що шахрай у роздягальні взяв мобільний телефон потерпілого та через мобільний додаток оформив на колегу 280 тис. грн кредиту. Поки чоловік з'ясовував, звідки у нього взялись борги, підозрюваний 150 тис. грн переказав на банківський рахунок своєї матері, також він встиг зняти 90 тис. грн та придбати автомобіль.
У поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 190 (шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі. Триває слідство.
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