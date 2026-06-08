Перехід на бензин Е10 в Україні: що варто знати водіям

АЗС

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Від 1 липня український паливний ринок очікує важлива трансформація: мережі автозаправних станцій переходять на реалізацію бензину стандарту Е10. Це паливо, що містить до 10% біоетанолу, є загальноприйнятим стандартом у багатьох країнах Європейського Союзу, де екологічні норми стимулюють використання відновлювальних джерел енергії.

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначає, що впровадження такого продукту є логічним кроком у напрямку гармонізації українських стандартів з європейськими, пише «Автотема».

Важливо розуміти, що біоетанол у цьому випадку виступає як октанопідвищувальна добавка, що дозволяє замінити шкідливіші хімічні компоненти, при цьому основні енергетичні властивості палива залишаються на високому рівні, притаманному сучасному бензину.

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Щодо фінансового аспекту питання, експерти заспокоюють водіїв: суттєвого удару по гаманцях споживачів не передбачається. Хоча собівартість бензину з підвищеним вмістом біоетанолу на оптовому ринку наразі дещо вища за звичайний бензин — приблизно на 15-30 доларів за тонну — у роздрібній ціні це відобразиться мінімально. Орієнтовне здорожчання складатиме від 50 до 70 копійок за літр. Зважаючи на поточну середню вартість пального на рівні 70-75 гривень, таке коливання ціни є цілком статистичною похибкою, яку водії навряд чи відчують у щоденних витратах. До того ж, після повної адаптації логістичних ланцюжків та виробничих процесів, цінова різниця між стандартним бензином та Е10 має нівелюватися.

Сумісність та технічні аспекти експлуатації

Одним із головних питань, яке турбує українських автовласників, є технічна безпека для паливної системи авто. Варто наголосити, що бензин Е10 є цілком безпечним для переважної більшості транспортних засобів, випущених після 2000-х років. Більшість сучасних двигунів ще на етапі проєктування розраховуються на роботу з паливом, що має частку біоетанолу в складі, тому жодних додаткових технічних налаштувань чи модифікацій для таких машин не потрібно. Біоетанол володіє високим октановим числом, що сприяє ефективнішому згорянню паливно-повітряної суміші в циліндрах, проте його властивості поглинати вологу потребують уваги власників старих автомобілів.

Проблеми потенційно можуть виникнути лише у власників досить старих транспортних засобів, чиї паливні магістралі, ущільнювачі та прокладки не були розраховані на взаємодію з етанолом. У таких випадках агресивна дія спирту може прискорити зношування гумових та пластикових елементів. Однак важливо розрізняти Е10 (до 10% спирту) та паливні суміші типу Е85, де концентрація етанолу значно вища і потребує спеціалізованого обладнання. Якщо ваш автомобіль вироблений у останнє десятиліття, перехід на Е10 пройде непомітно для технічного стану вузлів та агрегатів. У будь-якому разі, фахівці радять звертати увагу на маркування на паливних кришках або інструкцію з експлуатації, де виробник зазвичай вказує допустимий відсоток біоетанолу в бензині, що підходить для вашого двигуна. Таким чином, перехід на новий стандарт є прогресивним кроком, що наближає український ринок до європейських екологічних стандартів без суттєвого економічного навантаження для споживача.

Нагадаємо, від 1 липня 2026 року на українських АЗС з’являться нові європейські позначення пального — E5, E10, які вказуватимуть на вміст біокомпонентів у бензині та дизелі. Водночас звичні марки бензину А-95 і А-92 не зникнуть. Про це повідомив експерт ринку нафтопродуктів Дмитро Льоушкін.

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«Перехід на бензин Е5 і Е10 — із 5% і 10% біоетанолу від 1 липня не має спричинити різких змін для водіїв. Для ринку це не має стати шоком: таке пальне вже використовують у Європі, а логістика постачання суттєво не зміниться», — зазначив він.

За словами Льоушкіна, старий бензин можна змішувати з новим. Водночас експерт радить не зберігати таке пальне надто довго, особливо якщо його купили на сумнівних автозаправках, адже бензин із біоетанолом може розшаровуватися й негативно впливати на роботу автівки.

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