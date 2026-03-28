Перехід на літній час 2026: коли і куди крутити стрілку годинника

Двічі на рік українці змінюють час — навесні та восени. Вже завтра країна знову перейде на літній режим.

Наразі порядок переходу на літній та зимовий час визначає постанова Кабінету міністрів №509. Згідно з нею, дата, коли переводити годинник на літній час 2026 року, припадає на кінець березня.

Переведення годинників на літній час 2026 року відбудеться 29 березня о 03:00 за місцевим часом. Стрілки потрібно перевести на одну годину вперед (на 04:00).

Більшість сучасних гаджетів зроблять це автоматично, а ось механічні годинники доведеться перевести вручну.

За останнє десятиліття багато країн і регіонів світу відмовилися від переходу на літній та зимовий час. Інші ж продовжують цю практику, попри попередження лікарів про шкоду для здоров’я. В Україні поки що зберігається традиція переведення годинників.

Попри ухвалений Верховною Радою 2024 року законопроєкт про скасування переходу на літній час, він не був підписаний президентом, тому сезонні переведення тривають.

Як легше пережити зміну режиму

Перехід на літній час зазвичай складніший, адже ми втрачаємо одну годину сну. Щоб адаптація пройшла легше, варто підготуватися заздалегідь.

Поступово змінюйте режим

За 2–3 тижні до переходу почніть лягати спати й прокидатися на 10–15 хвилин раніше, поступово зміщуючи графік.

Слідкуйте за освітленням

Зранку намагайтеся одразу отримати більше світла — відкривайте штори або вмикайте освітлення. Увечері ж варто обмежити використання гаджетів перед сном.

Контролюйте харчування і напої

Приблизно за тиждень до переходу зменшіть споживання кофеїну після обіду. У вихідні перед переведенням годинників уникайте важкої їжі на вечерю, а легка прогулянка допоможе швидше заснути.

Зазначимо, Американська академія медицини сну заявила: весняний «стрибок» створює соціальний джетлаг — хронічне розсинхронізування циркадних ритмів із життєвими обов’язками, що підвищує ризик ожиріння, серцево-судинних хвороб і депресії.

Історичні факти

Ідея переводити стрілки на літній і зимовий час зародилася ще в далекому 1784 році. Бенджамін Франклін, спостерігаючи за витратами на свічки, запропонував людям змістити графік сну, щоб економити освітлення.

А на практиці першою цей досвід впровадила Німеччина під час Першої світової війни. Основна мета була проста: більше світла ввечері, більше часу для дозвілля.

Але чи справді переведення годинників економить енергію — питання спірне. Одні дослідження показують економію 0,5%, інші — зростання споживання на 4%.