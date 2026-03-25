Перехоплення "Шахедів" до підльоту: авіаексперт Криволап розповів про нову тактику захисту

Для ефективної протидії масованим атакам безпілотників Україні варто активніше використовувати легкомоторну авіацію.

Таку думку висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап у ефірі «КИЇВ24».

За його словами, навіть незначна кількість дронів, які прориваються через протиповітряну оборону, становить серйозну загрозу для міст і критичної інфраструктури. Тому ключове завдання — знищувати їх ще на підльоті, до того, як вони досягнуть населених пунктів.

«ППО показує фактично фантастичні результати — знищено і подавлено до 96% повітряних цілей, але поодинокі прориви однаково залишаються критичною проблемою. Те, що безпілотники долітають до Львова і вражають центр міста, це ознака виснаження нашої ППО. Жоден дрон не має проникати в межі міст. Водночас за останні півтора місяця захист від "Шахедів" суттєво посилився», — сказав експерт.

Чим зупиняти "Шахеди" на підльоті до міст

Криволап вважає, що легкомоторні літаки можуть стати ефективним інструментом перехоплення — особливо над відкритою місцевістю, зокрема полями та лісами. Вони здатні швидко реагувати на загрози та водночас дозволяють економити дорогі ресурси, зокрема зенітні ракети.

Ідея набуває особливої актуальності на тлі зростання інтенсивності атак. Лише 24 березня російські війська застосували майже тисячу ударних безпілотників різних типів у напрямку західних регіонів України. Значну частину цілей вдалося знешкодити: сотні дронів були ліквідовані як у нічний, так і в денний час.

На думку Криволапа, поєднання різних інструментів — від ППО до авіації — дозволить підвищити ефективність захисту та краще протидіяти новій тактиці масованих атак.

Нагадаємо, 24 березня російський "Шахед" атакував центр Івано-Франківська. Загинув нацгвардієць, який прийшов провідати дружину після пологів, та його донька.

Того ж дня Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни — Львову, Тернополю, Вінниці, Житомиру.