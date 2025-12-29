Переховувався два місяці: в Одесі затримали чоловіка, який ударив ножем військового ТЦК

Ніж (ілюстративне фото) / © newsfiber.com

Одеські правоохоронці затримали підозрюваного у збройному нападі на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Чоловік, який на початку листопада завдав військовому ножового поранення, переховувався від слідства майже два місяці.

Про це повідомили у Одеському обласному ТЦК та СП.

Як повідомили у пресслужбі ТЦК, підозрюваного виявили 28 грудня в Пересипському районі Одеси під час планових заходів з оповіщення. Особу встановили представники військкомату спільно з нарядом Національної поліції.

«Під час виявлення правопорушник намагався втекти та чинив активний фізичний опір представникам закону. Завдяки злагодженим діям та залученню додаткового наряду поліції особу затримано та доправлено до підрозділу Національної поліції України для проведення слідчих (процесуальних) дій», — зазначили у ТЦК.

За їхньою інформацією, напад стався на початку листопада під час виконання військовослужбовцем службових обов’язків. За даними слідства, підозрюваний завдав військовому ТЦК проникного ножового поранення, після чого зник з місця події. Весь цей час правоохоронні органи вели пошуки нападника.

В Одеському обласному ТЦК та СП наголосили, що напад на військовослужбовця під час воєнного стану є тяжким злочином. У відомстві підкреслили невідворотність покарання за агресію проти представників Збройних сил.

«Особи, які намагаються дестабілізувати ситуацію в тилу шляхом агресії проти військовослужбовців, мають усвідомлювати: відповідальність є невідворотною незалежно від часу, що минув з моменту вчинення злочину», — зазначили у пресслужбі установи.

Нагадаємо, 24 грудня на Рівненщині під час виконання службових обов’язків групу оповіщення Сарненського районного ТЦК та СП атакували агресивно налаштовані громадяни мобілізаційного віку. Один із військовослужбовців дістав тяжкі травми та перебуває у лікарні.

А на Львівщині чоловік мобілізаційного віку вдарив військового ТЦК предметом, схожим на сокиру-молоток.