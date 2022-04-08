Перекидання виведених з півночі російських військ на Донбас займе тиждень - британська розвідка

Перекидання виведених з півночі російських військ на Донбас займе тиждень - британська розвідка

Багатьом з цих сил буде потрібно значне поповнення, кажуть розвідники.

Російські війська вивели з півночі України до Росії і Білоррусі. Щонайменше частину з них перекинуть на схід України для боїв на Донбасі.

Про це йдеться в ранковому звіті британської розвідки.

Багатьом виведеним силам буде потрібно значне поповнення, перш ніж вони будуть готові до подальшого розгортання на схід. За даними розвідників, будь-яка масова передислокація військ з півночі, ймовірно, займе щонайменше тиждень.

Тим не менше, російські війська продовжують обстрілювати міста на сході і півдні України, а також окупанти просунулися далі на південь від тимчасово окупованого стратегічно важливого міста Ізюм.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у районах Брянської та Курської областей.

Окремі підрозділи зі складу 6-ї, 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, берегових військ балтійського та північного флотів оперативно обладнують території. Основна увага приділяється відновленню ділянок залізниці з міста Куп’янськ до міст Харків, Ізюм та Сватове. Для цього залучено підрозділи залізничних військ 38-ї окремої залізничної бригади Західного військового округу з Ярославля.