Перекидають озброєння, щоб продовжити наступальні дії: у Генштабі розповіли про корегування планів у окупантів

Перекидають озброєння, щоб продовжити наступальні дії: у Генштабі розповіли про корегування планів у окупантів

Мета - здійснення спроби підготовки та реалізації наступальних дій для оточення міста Києва.

Окупанти не досягли поставлених цілей в Україні, тож почали корегувати свою тактику.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ України.

За отриманою інформацією, військово-політичне керівництво РФ підкорегувало плани щодо ведення війни на теиторії України, бо поставлені цілі не були виконані у встановлені терміни.

Протягом останніх двох тижнів понад 20 підприємств військово-промислового комплексу РФ були змушені повністю або частково призупинити свою діяльність через відсутність комплектувальних частин та деталей. Зокрема, призупинилось виробництво авіаційних ракет на російському науково-виробничому підприємстві “Вимпел”.

Зараз окупанти перекидають техніку з території Білорусі та окупованого Криму для здійснення спроби підготовки та реалізації наступальних дій для оточення міста Києва.

Російське військове керівництво починає усвідомлювати, що наявних сил та засобів недостатньо для утримання тимчасово зайнятих територій України та ведення оборонних дій.

Нагадамо, що за даними Генштабу, ворог продовжує нести суттєві втрати, тому для їх поповнення росіяни здійснюють призов офіцерів запасу, осіб рядового та сержантського складу з числа військовозобов’язаних. Зберігається практика залучення найманців, набір яких здійснюють російські приватні військові компанії.