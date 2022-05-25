Перекидають сили з кількох напрямків: експерти повідомили про наміри окупантів щодо Луганщини

Перекидають сили з кількох напрямків: експерти повідомили про наміри окупантів щодо Луганщини

Російські окупанти перекидають до Луганської області велику кількість військ, артилерії та авіації для боїв з українськими військовими.

Росіяни хочуть оточити ширший район Сєвєродонецька, включаючи Рубіжне та Лисичанськ, а також район Бахмут-Лисичанськ, навколо Золотого на північний схід від Попасної та навколо українських укріплень в Авдіївці.

Про це йдеться у аналітиці американського Інституту вивчення війни (ISW).

Для боїв російські загарбники забирають необхідні ресурси від Ізюма, Харкова, Донецька та Запоріжжя. За даними Інституту, попри нарощування зусиль, російські сили не досягли якихось серйозних проривів на цих напрямках.

Також в ISW зауважують, що й значного прогресу в досягненні заявлених цілей із захоплення всього Донбасу окупанти не досягли.

Крім того, експерти припускають, що російські війська, ймовірно, зіткнуться із затяжними міськими боями, якщо їм вдасться оточити Сєвєродонецьк, а також інші великі міста, такі як Бахмут.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що на Донбасі окупанти наступають на всіх напрямках і намагаються прорвати українську оборону.

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